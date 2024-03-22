بولندا وويلز.. «صدام الأحلام»!

وارسو (أ ف ب)



اصطدم طموح بولندا ببلوغ نهائيات كأس أوروبا للمرة الخامسة توالياً بويلز، وذلك بعد بلوغهما نهائي المسار الأول من الملحق، بفوزهما الكبيرين بين جماهيرهما على إستونيا 5-1 وفنلندا 4-1 توالياً.

وعجز روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه عن الحصول على إحدى بطاقتي المجموعة الخامسة المؤهلتين مباشرة الى نهائيات ألمانيا 2024، لكنهم نالوا فرصة ثانية، لمحاولة التأهل للمرة الخامسة توالياً من بوابة دوري الأمم الأوروبية، على غرار ويلز الطامحة للتأهل الثالث توالياً، والتي حلت ثالثة في المجموعة الرابعة، ويلتقي المنتخبان الثلاثاء في كادريف من أجل بطاقة النهائيات.

في وارسو، تخطت بولندا ضيفتها إستونيا بسهولة، وأرجأت حلم الأخيرة ببلوغ البطولة الكبرى الأولى في تاريخها.

وبعدما وضعها بشيميسلاف فرانكوفسكي في المقدمة، عقب تمريرة بينية متقنة من ياكوب بيوتروفسكي «22»، وجدت بولندا نفسها في وضع مريح، بعدما اضطرت ضيفها لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين نتيجة طرد ماكسيم باسكوتسي بالإنذار الثاني «27».

لكن أصحاب الأرض لم يستغلوا التفوق العددي، وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، قبل أن يعززها بيوتر زيلينسكي في مستهل الثاني بكرة رأسية «50»، ثم حسم ياكوب بيوتروفسكي الفوز إلى حد كبير بهدف ثالث بتسديدة جميلة من خارج المنطقة «70».

وبعد هدفين آخرين لكارول ميتس «73 خطأ في مرماه»، والبديل سيباستيان شيمانسكي «76»، سجلت إستونيا هدفاً شرفياً بواسطة مارتن فيتكال «78».

وفي كادريف، وبغياب قائدها آرون رامسي للإصابة، حققت ويلز انتصاراً كبيراً أيضاً على ضيفتها فنلندا خلال لقاء تقدمت فيه منذ الدقيقة الثالثة عبر ديفيد بروكس، بعدما تابع تسديدة زميله هاري ويلسون التي صدها الحارس لوكاس هراديتسكي.

وعززت ويلز بالهدف الثاني عبر نيكو وليامس من ركلة حرة «38»، لكن تيمو بوكي أعاد فنلندا إلى اللقاء قبيل نهاية الشوط الأول بهدفه الدولي الأربعين في 119 مباراة، بعد تمريرة بينية من جويل بوهيانبالو «45».

وفي بداية الشوط الثاني أعاد برينان جونسون الفارق إلى هدفين، إثر ركلة حرة نفذها بروكس «47»، قبل أن يحسم البديل دانيال جيمس النتيجة نهائياً بهدف رابع «86».

ويخوض الفائز من هذا المسار رحلة شاقة في نهائيات ألمانيا، إذ يلعب في المجموعة الرابعة بجانب فرنسا وصيفة بطلة العالم وهولندا والنمسا.

وفي المسار الثاني، بدت البوسنة في طريقها الى النهائي، بعدما تقدمت على ضيفتها أوكرانيا بهدف سجله عمار ديديتش بمساعدة ميكولا ماتفيينكو الذي تحولت الكرة منه إلى شباك فريقه «56»، وذلك حتى الدقيقة 85، حين أدرك البديل رومان ياريمشوك التعادل بعرضية من يوخيم كونوبليا، قبل أن تتحقق الصدمة بهدف الفوز للضيوف عبر أرتيم دوبفيك بكرة رأسية بعد عرضية من ياريمشوك الذي فرض نفسه نجم اللقاء بامتياز «88».

وتلتقي أوكرانيا في النهائي في فروكلاف البولندية مع آيسلندا التي فازت على إسرائيل بأربعة أهداف لألبرت جودموندسون «39 و42 و87» وأرنور تراوستاسون «42» مقابل هدف لزاهافي «31 من ركلة جزاء»، ويلعب المتأهل عن هذا المسار في المجموعة الخامسة بجانب بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا.

وأبقت اليونان، بطلة 2004 التي حلت ثالثة في المجموعة الثانية من التصفيات خلف فرنسا وهولندا، على أملها بالعودة الى النهائيات للمرة الأولى منذ 2012 ببلوغها نهائي المسار الثالث بفوزها الكبير على ضيفتها كازخستان 5-0.

وحسم فريق المدرب الأوروجوياني جوستافو بوييت النتيجة في الشوط الأول، بتقدمه في أثينا برباعية لأناستازيوس باكاسيتاس «9 من ركلة جزاء»، وديميتريس بليكاس برأسية «15»، وفوتيس يوانيديس إثر هجمة مرتدة «37» وديميتريوس كوربيليس برأسية عقب ركنية «40»، قبل أن يضيف ألكسندر ماروشكين الخامس عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في نهاية اللقاء «87».

وتلتقي اليونان الثلاثاء في تبليسي مع مضيفتها جورجيا، الطامحة إلى التأهل لأول بطولة كبرى منذ الاستقلال، والتي بلغت النهائي بفوز مثير للجدل على ضيفتها لوكسمبورج 2-0.