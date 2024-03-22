السبت 23 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

البرتغال تستعرض في غياب «الدون»

البرتغال تستعرض في غياب «الدون»
22 مارس 2024 11:54

 
جيمارايش (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«الكلاسيكو السادس» بين الهلال والاتحاد 30 أبريل
تايلاند.. العودة بعد 14 عاماً!


تغلبت البرتغال على ضيفتها السويد 5-2، في مباراة ودية أقيمت في جيمارايش، ضمن استعداداتها لخوض نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم الصيف المقبل، وذلك رغم الغيابات الكثيرة في صفوفها.
وخاض فريق المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز اللقاء بغياب نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، وسبعة لاعبين آخرين، على أن يكونوا متاحين لخوض المباراة الثانية الودية ضد سلوفينيا الثلاثاء في ليوبليانا.
واللاعبون الآخرون هم ديوجو دالو «مانشستر يونايتد الإنجليزي»، جواو فيليكس وجواو كانسيلو «برشلونة الإسباني»، دانيلو بيريرا وفيتينيا «باريس سان جيرمان الفرنسي»، أوتافيو «النصر السعودي»، وروبن نيفيش «الهلال السعودي».
وأشارت تقارير صحفية إلى أن مارتينيز أراد إراحة هؤلاء اللاعبين، نظراً لضغط المباريات التي خاضوها في الآونة الأخيرة ضمن أنديتهم.
ورغم الغيابات، حسم أبطال أوروبا 2016 اللقاء في شوطه الأول، بعدما تقدموا بثلاثية نظيفة عبر رافايل لياو «24» وماتيوس نونيش «33» وبرونو فرنانديز «45»، قبل إضافة هدفين آخرين في الشوط الثاني لبروما «57»، وجونسالو راموش «61».
وكان هدفا السويد من نصيب نجم الدوري البرتغالي لهذا الموسم بألوان سبورتينج فيكتور جيوكيريس «58» وجوستاف نيلسون «90».
ويخوض المنتخب البرتغالي ثلاث مباريات تجريبية أخرى، استعداداً لكأس أوروبا المقررة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين في ألمانيا، ضد فنلندا وكرواتيا وجمهورية أيرلندا في 4 و8 و11 توالياً.

البرتغال
السويد
كأس آسيا
كريستيانو رونالدو
النصر السعودي
جواو فيليكس
جواو كانسيلو
برشلونة
آخر الأخبار
«الشيوخ الأميركي» يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية
الأخبار العالمية
«الشيوخ الأميركي» يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية
اليوم 09:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تفاؤل بشأن إمكانية التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة
اليوم 02:17
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: تدمير زورق وصاروخين باليستيين للحوثيين في البحر الأحمر
اليوم 02:17
أطفال يجلسون على أنقاض مبنى مدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
4 دول أوروبية تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين
اليوم 02:17
في بعض أجزاء العالم أصبحت ندرة المياه هي القاعدة وليست الاستثناء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: ندرة المياه تؤجج الصراعات في أنحاء العالم
اليوم 02:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©