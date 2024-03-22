البرتغال تستعرض في غياب «الدون»



جيمارايش (أ ف ب)



تغلبت البرتغال على ضيفتها السويد 5-2، في مباراة ودية أقيمت في جيمارايش، ضمن استعداداتها لخوض نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم الصيف المقبل، وذلك رغم الغيابات الكثيرة في صفوفها.

وخاض فريق المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز اللقاء بغياب نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، وسبعة لاعبين آخرين، على أن يكونوا متاحين لخوض المباراة الثانية الودية ضد سلوفينيا الثلاثاء في ليوبليانا.

واللاعبون الآخرون هم ديوجو دالو «مانشستر يونايتد الإنجليزي»، جواو فيليكس وجواو كانسيلو «برشلونة الإسباني»، دانيلو بيريرا وفيتينيا «باريس سان جيرمان الفرنسي»، أوتافيو «النصر السعودي»، وروبن نيفيش «الهلال السعودي».

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مارتينيز أراد إراحة هؤلاء اللاعبين، نظراً لضغط المباريات التي خاضوها في الآونة الأخيرة ضمن أنديتهم.

ورغم الغيابات، حسم أبطال أوروبا 2016 اللقاء في شوطه الأول، بعدما تقدموا بثلاثية نظيفة عبر رافايل لياو «24» وماتيوس نونيش «33» وبرونو فرنانديز «45»، قبل إضافة هدفين آخرين في الشوط الثاني لبروما «57»، وجونسالو راموش «61».

وكان هدفا السويد من نصيب نجم الدوري البرتغالي لهذا الموسم بألوان سبورتينج فيكتور جيوكيريس «58» وجوستاف نيلسون «90».

ويخوض المنتخب البرتغالي ثلاث مباريات تجريبية أخرى، استعداداً لكأس أوروبا المقررة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين في ألمانيا، ضد فنلندا وكرواتيا وجمهورية أيرلندا في 4 و8 و11 توالياً.