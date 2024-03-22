112 فريقاً في كأس الاتحاد للشطرنج السريع



دبي (الاتحاد)



تنطلق يوم السبت بطولة كأس الاتحاد لفرق الجاليات والمؤسسات الشطرنج السريع، والتي ينظمها اتحاد الشطرنج على مدار يومين، بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 112 فريقاً من أندية اللعبة والأكاديميات وأندية المؤسسات والجاليات، ويمثلون 33 جنسية، من بينهم 55 لاعباً من حملة الألقاب الدولية، منهم 20 أستاذاً دولياً كبيراً، في واحدة من أقوى البطولات الرمضانية، ورصد لها الاتحاد 24.500 ألف درهم جوائز لأصحاب المراكز الأولى.

وتدخل البطولة ضمن قائمة البطولات الشطرنجية التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، والتي بدأت ببطولة الوفاء لزايد الشطرنجية التي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، وبطولة الشارقة للسريع والخاطف التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بجانب بطولة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وبطولة نادي أبوظبي للألعاب الذهنية والشطرنج.

وأكد سلطان علي الطاهر، رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، أن البطولة تأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي ينظمها اتحاد اللعبة واستقطاب المواهب، بالإضافة إلى وصول اللعبة إلى فئات المجتمع كافة، خاصة أن هذه البطولات تشارك فيها عائلات شطرنجية، وتعتبر جوائز البطولة هي الأكبر من بين جوائز البطولات الأخرى، وهناك جوائز خاصة لأفضل فريق عائلي، وأفضل فريق إماراتي للرجال، وأفضل فريق إماراتي للسيدات، وأفضل نتيجة تحت 12 سنة وأفضل نتيجة للسيدات، كما حرصنا على تمديد تسجيل الفرق حتى يوم الخميس، لفتح الباب أمام من يريد التسجيل.

وأضاف أن هذه البطولات تسهم في نشر اللعبة، واتساع الرقعة الشطرنجية بين فئات المجتمع، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية وأهداف الاتحاد في نشر اللعبة، ويتم تطبيق لوائح الاتحاد الدولي، واللائحة الفنية لموسم 2024، مع شرط أن يكون جميع اللاعبين مسجلين بالاتحاد الدولي، وتقام وفق النظام السويسري من 7 جولات، ويحصل كل لاعب على 10 دقائق، مع إضافة 3 ثوان لكل نقلة، بداية من النقلة الأولى.