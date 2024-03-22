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الرياضة

البطائح يكمل «مربع ذهب» دوري السلة

البطائح يكمل «مربع ذهب» دوري السلة
22 مارس 2024 12:30

 
علي معالي (دبي)

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أكمل البطائح نصف نهائي دوري السلة، بعد فوزه المثير على الوصل 74- 68، في زعبيل، ولحق بكل من شباب الأهلي والنصر والشارقة. 
قدم «الراقي» مباراة كبيرة أمام «الإمبراطور»، حيث تفوق في 3 أرباع، بنتيجة 21-16، في الربع الأول و17-13 في الربع الثالث، 22-20 في الربع الرابع، في حين تقدم الوصل في الربع الثاني 17-13، وظلت المباراة من البداية إلى النهاية مثيرة، في ظل تقارب النقاط في كل ربع، مع أفضلية للبطائح الذي يعتبر أحدث الفرق في اللعبة، وأدار اللقاء الثلاثي الدولي حسن حاجي، سالم الزعابي، ومحمد ريان، وراقبها الدولي قاسم دعدوش.
واستفاد البطائح كثيراً من الصفقات المحلية التي جرت له مؤخراً بانضمام الثنائي الدولي جاسم محمد، وناصر راشد ليقدما مع الفريق أداءً راقياً، ويدخل ضمن «الأربعة الكبار» بالدوري.
من جانبه، حدد اتحاد السلة مواعيد المباريات المقبلة، حيث ينطلق «مربع الذهب» بلقاء مرتقب بين النصر والشارقة ذهاباً يوم الاثنين المقبل على صالة النصر، على أن تكون مباراة الإياب بالشارقة 30 مارس الجاري، ويلعب شباب الأهلي مع البطائح يوم الثلاثاء، والإياب 30 مارس، وتحدد 19 أبريل موعداً لذهاب النهائي. 

دوري السلة
البطائح
شباب الأهلي
النصر
الشارقة
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