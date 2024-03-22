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الرياضة

«جودو الإمارات» يخوض مباراتين في «تبليسي جراند سلام»

«جودو الإمارات» يخوض مباراتين في «تبليسي جراند سلام»
22 مارس 2024 13:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تقام يوم السبت الجولة الثانية من بطولة «تبليسي جراند سلام للجودو» التي ينظمها اتحاد جورجيا، بإشراف الاتحاد الدولي، بمشاركة 531 لاعباً ولاعبة يمثلون 83 دولة، من بينها 5 منتخبات عربية «الإمارات، السعودية، قطر، تونس ولبنان»، وتعتبر المنافسات واحدة من البطولات الأربع الكبرى عام 2024، وجوائزها 154 ألف يورو.
وتشهد جولة اليوم مشاركة «جودو الإمارات» بلاعبين في منافسات الوزن الخفيف المتوسط، حيث يلتقي كريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم»، مع التركي فوركان سينس، فيما يلعب طلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، في الدور التمهيدي، مع الفائز من لقاء عرب صبغة الله من فريق اللاجئين الذي يشارك برعاية الاتحاد الدولي، وبايسيف تولان لاعب «المحايدين لفردي الرجال». 
ويختتم المنتخب مشاركته الأحد، بلقاء جريجوري آرام في «وزن تحت 90 كجم» مع بطل باراجواي جيني أنطونيو.
وأوقعت قرعة البطولة اللاعبة باتسو ألتان، في أولى مباريات منتخبنا بالدور التمهيدي للبطولة ضمن وزن تحت 57 كجم مع لاعبة كازاخستان باكيت كوساكبا، والتي فازت على باتسو، رغم حصولها على إنذارين بسبب أسلوبها العنيف الذي تسبب في إصابة لاعبتنا في القدم والكتف، مما قد يؤثر في مشاركتها المقبلة في بطولة أنطاليا التركية 29 مارس الحالي، ويخوضها منتخب الجودو بـ 6 لاعبين ولاعبات.

الإمارات
الجودو
أولمبياد باريس 2024
جورجيا
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