كوريا الشمالية واليابان.. «أرض محايدة»



كوالالمبور (أ ف ب)



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة المباراة بين اليابان وكوريا الشمالية المقررة الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم، على أرض محايدة بدلاً من بيونجيانج.

وكشف السكرتير العام للاتحاد القاري وندسور جون لوكالة فرانس برس «من حيث المبدأ، تقع على عاتق الفريق المضيف مسؤولية تحديد الأرض المحايدة، وإلا يكون الأمر متروكاً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم».

وأكدّ جون إقامة المباراة في موعدها من دون أي تعديل، لكنه لم يكشف الأسباب الكامنة وراء نقل المباراة من بيونجيانج.

لكن وكالة كيودو اليابانية أشارت سابقاً إلى أن كوريا الشمالية لن تسمح بإقامة المباراة على أرضها بسبب مخاوف حول تفشي عدوى بكتيرية في اليابان.