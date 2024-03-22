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الرياضة

لابورتا: أحلام «البارسا» ليست «هلوسة»!

لابورتا: أحلام «البارسا» ليست «هلوسة»!
22 مارس 2024 14:07

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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عادت الثقة إلى برشلونة، بعد أشهر من تذبذب الأداء والنتائج، واسترد «الكتالوني» عافيته، ولم يخسر منذ نهاية يناير الماضي، ويتقدم إلى الأمام بطموحات كبيرة، سواء في الدوري المحلي أو دوري أبطال أوروبا، وهذا ما حرص خوان لابورتا رئيس النادي على أن يوضحه في حديثه إلى صحيفة «موندو ديبورتيفو».
وأعرب عن ثقته في قدرة فريقه على تخطي مواجهتي الذهاب، والعودة أمام باريس سان جيرمان في ربع نهائي «الأبطال»، والتأهل إلى نصف نهائي البطولة، رغم اعترافه بقوة المنافس، ويؤمن لابورتا بفرص برشلونة في الفوز ببطولة هذا الموسم، إما «الليجا»، أو «الأبطال».
وقال لابورتا: نواجه أعداءً ومنافسين وأناساً يدافعون عن مصالح أندية أخرى، وأنا لا أشغل نفسي بذلك، ولا أعبأ به، وإنما أتحدث عن بعض جماهيرنا الذين يخافون علينا، ويساورهم الشك في قدرتنا على الفوز، ولهذا فإنني أطلب من هؤلاء المتشائمين الذين لا يثقون فينا، أن يتركونا نعمل ونحلم، وحلمنا ليس وهماً أوخيالاً أو«هلوسة»، وإنما أصبح حقيقة واقعة اليوم.
وأضاف: ها نحن الآن في ربع نهائي دوري الأبطال، ولدينا ميزة لعب مباراة العودة على أرضنا وبين جماهيرنا، وأصبحنا فريقاً «سوبر» يملك الدوافع وكل مقومات الإجادة، واللاعبون الشباب أصبح لديهم دور مهم في الفريق، وأصحاب الخبرة يقومون بأدوارهم بتلقائية وتفاهم، وأصبحت «غرفة الملابس» أكثر انسجاماً وترابطاً وتلاحماً، ولها أهداف واضحة، وما علينا إلا أن نعمل ونقاتل من أجل الفوز بالألقاب، وسواء فزنا أم لم نفز، فإننا نعيش على الأقل لحظات جميلة في تاريخ نادينا، ونأمل أن نكون في نصف نهائي «الأبطال».
وعندما سُئل لابورتا عن «الليجا»، قال: ما زلنا ننافس عليها، ولا يفصلنا عن ريال مدريد إلا 8 نقاط، صحيح أن «الريال» يُجيد هذا الموسم، إلا أننا لا نستسلم أبداً، ونحن الآن في المركز الثاني، وهو وضع يسمح لنا بمواصلة المنافسة من أجل الاحتفاظ باللقب.

الدوري الإسباني
برشلونة
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
خوان لابورتا
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