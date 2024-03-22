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الرياضة

بوتي: اللعب لبرشلونة «غلطة»!

بوتي: اللعب لبرشلونة «غلطة»!
22 مارس 2024 14:35

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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تحدث الفرنسي «المخضرم» إيمانويل بوتي «53 عاماً» بطل العالم المتوج بـ «مونديال 1998»، والمذيع حالياً بشبكة مونت كارلو سبورت، عن تجربة احترافه في برشلونة الإسباني عام 2000، قادماً من فريقه الإنجليزي أرسنال، بعد زواجه من الممثلة الإسبانية أجاثي دي لافونتين، التي وصلت إلى إنجلترا عام 1997، وكانت وراء تشجيعه على ترك أرسنال، والذهاب معه إلى إسبانيا للعب لبرشلونة، وهو ما حدث بالفعل في بداية الألفية الثالثة.
وقال بوتي عبر منصة «ستاديوم أسترو»، إنه نادم على قراره بالرحيل إلى إسبانيا، واللعب لـ «لبارسا»، ولو عاد به الزمن إلى الوراء، لاتخذ بالتأكيد خياراً آخر.
ولم ينجح بوتي الذي كانت بدايته لاعباً في موناكو الفرنسي، في تقديم أوراق اعتماده في «الكامب نو»، ولم يتأقلم خلال الموسم الوحيد الذي قضاه هناك، والذي اضطر إليه بحكم زواجه من الممثلة الإسبانية، ورغم ذلك اعترف بأنه يرى برشلونة وريال مدريد من أكبر أندية العالم، ولكنه قال «كان ينبغي أن أبقى في إنجلترا مع أرسنال».
وبالفعل لم يستمر بوتي طويلاً في إسبانيا، وعاد سريعاً إلى إنجلترا مرة أخرى، ولكن ليلعب هذه المرة لتشيلسي واستمر معه 3 سنوات، وقال: أحياناً لا تكون الحياة زاهية في أي مكان جديد تسعى للذهاب إليه، وكان من الأفضل أن أبقى، حيث كنت في أرسنال.
وتساءل مؤنباً نفسه: عندما تحظى بالحب والسعادة والنجاح في مكان ما، لماذا ترحل؟
وإنفصل بوتي عن زوجته في 2002، بعد أن أنجب منها طفلة، وفي 2004 اعتزل الكرة نهائياً، وهو- للمفارقة الغريبة - نفس العام الذي حصل فيه ناديه الأسبق أرسنال على بطولة الدوري الإنجليزي «البريميرليج» من دون هزيمة.
بدأ إيمانويل بوتي مسيرته الاحترافية لاعباً في موناكو من 1988 إلى 1997، حيث لعب 222 مباراة، وسجل 4 أهداف، ثم شد الرحال إلى إنجلترا للعب لأرسنال من 1997 إلى 2000 «85 مباراة و9 أهداف» ومنه إلى برشلونة إلى2001 «23 مبارة، وهدف واحد»، ثم استقر به المقام في تشيلسي «55 مباراة، وهدفان» حتى اعتزل الكرة عام 2004.

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