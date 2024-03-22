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الرياضة

أبوظبي تستضيف تصفيات كأس العالم لكريكيت السيدات

أبوظبي تستضيف تصفيات كأس العالم لكريكيت السيدات
22 مارس 2024 14:58

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف «أبوظبي كريكيت سبورتس هب» تصفيات كأس العالم للكريكيت للسيدات T20، بمشاركة 10 فرق خلال أبريل ومايو، ويتأهل فريقان إلى نهائيات المونديال في بنجلاديش، خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وتخوض التصفيات الإمارات «المستضيف»، وأيرلندا، وهولندا، واسكتلندا، وسريلانكا، وتايلاند، وأوغندا، وأميركا، فانواتو، وزيمبابوي، وتجرى المباريات في العاصمة أبوظبي، وتجري التصفيات من 21 أبريل إلى 7 مايو، وتتضمن 32 مباراة، بما في ذلك النهائي باستاد زايد للكريكيت الشهير.
وقال ماثيو باوتشر، المدير التنفيذي لأبوظبي كريكيت سبورتس هب: «نفخر دائماً باستضافة فعاليات الاتحاد الدولي للكريكيت، ومتحمسون لاستقبال تصفيات كأس العالم للسيدات مرة أخرى في منصتنا، والتي تأتي استكمالاً للنجاح المذهل لاستضافتنا الفعالية في عام 2022».
وأضاف: «نولي أهمية كبيرة لتطوير الرياضة النسائية في الإمارات وخارجها، ونحرص على إلهام الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم، ودائماً نأخذ المسؤولية على محمل الجد، وذلك بدعم وتوجيهات مجلس أبوظبي الرياضي».
يذكر أن افتتاح كأس أبوظبي للسيدات، وكأس أبوظبي السوبر للأقاليم جلب فرقاً إلى أبوظبي من المملكة المتحدة، وشارك فريق أبوظبي في السوبر للأقاليم إلى جانب يوركشاير، نوتينجهامشير، وارويكشاير، سومرست، وإسكس، ما ضمن لجميع أعضاء الفرق الزائرة مباريات ممتعة، ومنح الفرصة للمواهب المحلية البارزة للتنافس ضد أفضل لاعبي الكريكيت.

 

الإمارات
الكريكيت
بنجلاديش
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