طرح تذاكر كأس السوبر السعودي في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت مبيعات تذاكر مباريات كأس السوبر السعودي 2024 التي تستضيفها أبوظبي من 8 إلى 11 أبريل، وتقام للمرة الأولى في دولة عربية خارج السعودية.

وتشهد المباريات تألق عدد من كبار نجوم الكرة العالمية من أبرزهم، كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة، إلى جانب المواهب الإقليمية، مثل سالم الدوسري، وعبد الرزاق حمد الله، والذين يسعون جميعاً للفوز بكأس البطولة، وتتوفر تذاكر مباريات البطولة، ابتداءً من 75 درهماً عبر www.ticketmaster.ae، وتجمع المباراة الأولى بين الاتحاد والوحدة، باستاد آل نهيان، في الساعة التاسعة مساء 8 أبريل، فيما يلعب الهلال مع النصر، باستاد محمد بن زايد، في الساعة الحادية عشرة ونصف مساءً، وتقام المباراة النهائية بين الفريقين المتأهلين باستاد محمد بن زايد، في الساعة الحادية عشرة والنصف مساء 11 أبريل.

يذكر أن «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، هي شريك استضافة كأس السوبر السعودي، الذي يصاحبه أجندة حافلة بالفعاليات المتنوعة والمتواصلة في مختلف أنحاء الإمارة، بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر السعيد، ما يتيح للزوار من شتى أرجاء الشرق الأوسط والخليج العربي مشاهدة أفضل مواهب كرة القدم العالمية والإقليمية في أبوظبي.