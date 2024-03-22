شطرنج العين يحتفل بكرنفال عيد الأم

العين (الاتحاد)



نظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية مهرجان كرنفال العين لعيد الأم للشطرنج، تكريماً لأمهات لاعبي ولاعبات النادي، في احتفالية كرنفالية كبرى مليئة بالأنشطة والمسابقات.

أقيم المهرجان برعاية وحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس النادي الذي أعرب عن امتنانه للأمهات، وثمّن دورهن البارز في دعم مسيرة أبنائهن وبناتهن الحافلة بالإنجازات الرياضية المتميزة للنادي ولدولتنا الحبيبة.

وأكد رئيس النادي أهمية الدور الذي تلعبه الأمهات في تنمية شخصية اللاعبين واللاعبات، وتحفيزهم على الإبداع والتميز في المجال الرياضي والذهني.

وأعلن عن تطلع النادي لتنظيم فعاليات مماثلة في المستقبل تعزز من روابط الأسرة والمجتمع، وكشف أن مهرجان كرنفال العين لعيد الأم للشطرنج سيقام سنوياً بانتظام.

وأضاف أن الاحتفال بعيد الأم في نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية لم يكن مجرد تكريم للأمهات، بل كان تأكيداً على القيم الأسرية والاجتماعية التي تحرص عليها القيادة الرشيدة والتوجيهات الحكيمة بإبراز دور ومكانة الأم في مجتمع الإمارات.

وأشار إلى أن عطاء الأمهات وتضحياتهن، ورسالتهن السامية في التربية، وبناء الإنسان أساس مهم في مجتمعنا، ومن خلال الاحتفاء بعيد الأم نعبر عن تقديرنا لدور الأمهات والمعاني التي تمثلها الأمومة بالنسبة إلى الفرد والأسرة والمجتمع.