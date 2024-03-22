«عمومية الدراجات» تستعرض الإنجازات



الشارقة (الاتحاد)



استعرضت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الدراجات، الإنجازات، خلال 4 سنوات، في الاجتماع الذي حضره منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلو 10 أندية عاملة، وعبد العزيز الحصان ممثلاً عن الهيئة العامة للرياضة.

ووجه بوعصيبة الشكر إلى الأندية على تعاونها مع الاتحاد خلال العام الماضي، والدورة الانتخابية عامة، حيث تعتبر «العمومية» آخر اجتماع مع الأندية، قبل خوض الانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري.

واستعرض الاتحاد إنجازات عمل المجلس، خلال 4 سنوات، حيث شهدت العديد من الإنجازات التاريخية، سواء على مستوى البنية التحتية، أم نتائج المنتخبات التي أصبحت «علامة فارقة» في الرياضة الإماراتية، خلال مشاركة خارجية.

وأكد الدكتور ياسر الدوخي، الأمين العام للاتحاد، أن الجمعية العمومية شهدت تفاعلاً كبيراً مع مجلس الإدارة، واعتمدت التقارير الإدارية والمالية، الخاصة بالعام الماضي، كما استقبل مجلس الإدارة طلباً من الشارقة بزيادة عدد سباقات الناشئين والأشبال والشباب لزيادة قاعدة المشاركين، والعديد من الأمور الأخرى التي تسهم في تطور الدراجة الإماراتية، وتم تكليف اللجنة الفنية لدراسة كل الطلبات الخاصة بذلك.