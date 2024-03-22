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الرياضة

حمدان بن مبارك يشهد مباراة «الأبيض» مع اليمن

حمدان بن مبارك يشهد مباراة «الأبيض» مع اليمن
22 مارس 2024 16:08

 
أبوظبي (الاتحاد)

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شهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره اليمني التي أقيمت على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 وانتهت بفوز «الأبيض» بهدفين.
وشهد اللقاء أيضاً معالي محمد صالح بن بدوه الدرمكي، وعبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين، وعبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وعبدالمحسن فهد الدوسري، وإبراهيم حسن النمر، وحمد أحمد المزروعي، ويحيى خلف المطروشي، وفهد إسماعيل الحوسني، وأمل حسن بوشلاخ أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وعدد من الشخصيات الرياضية ومسؤولي الأندية.
 

الإمارات
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