نيكيتا بطل «تحدي الموانع» في «ند الشبا»



رضا سليم (دبي)



أحرز الروسي نيكيتا خايدوكوف لقب «تحدي الموانع»، ضمن «دورة ند الشبا الرياضية»، بعد النجاح في اجتياز 11 عائقًا موزعة على مسافة 400 متر في زمن 01:59 دقيقة، متفوقاً بـ 5 ثوانٍ فقط على عبدالله فؤاد الذي جاء في المركز الثاني «2:04 دقيقة»، واحتل محمد المصلحي المركز الثالث في 02:05 دقيقة.

وفازت الدانماركية إيدا روبنز بالمركز الأول لفئة السيدات، بعد أن أنهت السباق في 02:19 دقيقة، وتلتها الروسية أليسا بتروف، والروسية كوبيكو أولجا، وتنافس في البطولة 700 مشارك من الرجال والسيدات، من بينهم 133 إماراتياً، من محبي رياضات التحدي والمغامرة، من مختلف الجنسيات والأعمار.

من ناحية أخرى، تتواصل بطولة الكرة الطائرة، ويلتقي اليوم «الجوارح» مع «إتش ام إس»، و«زعبيل 2» مع «الملك»، ضمن المجموعة الثانية.

وشهدت بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة المقامة بنادي دبي لأصحاب الهمم إثارة كبيرة في الجولة الثانية، حيث أقيمت 4 مباريات ضمن المجموعتين الأولى والثانية، حيث نجح «بلدية دبي» في قلب تأخره أمام «هيئة الطرق والمواصلات بدبي» في الشوط الأول الذي انتهى 14-21، إلى فوز بفارق نقطة 41-40 في المباراة التي جرت بالمجموعة الأولى، وهو الفوز الأول للبلدية، بعدما خسر في المباراة الأولى أمام «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدبي»، فيما كانت الخسارة هي الثانية لفريق الطرق في المجموعة، بعد خسارته أمام شرطة دبي في الجولة الأولى، وفي المجموعة نفسها، فاز فريق «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي» على هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» 27-12.

وفي المجموعة الثانية، فاز «محاكم دبي» على «ماي دبي» 30-14، و«مركز وريزيدنس البستان» على «هيئة تنمية المجتمع» 24-8.

ويلتقي السبت «محاكم دبي» مع «مركز وريزيدنس البستان، و«هيئة كهرباء ومياه دبي» مع «هيئة الطرق والمواصلات»، و«ماي دبي» مع «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف» و«بلدية دبي» مع «القيادة العامة لشرطة دبي».

وأكد أحمد الحمادي رئيس اللجنة الفنية لبطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، أن مشاركة 10 فرق، لكافة المؤسسات، يؤكد مكانة دورة ند الشبا الرياضية وما وصلت إليه بعد 11 نسخة، كما تغير شكل المنافسة بين الفرق وباتت قريبة، مما يرفع من مستوي اللعب، خاصة المجموعة الأولى التي تضم أقوى الفرق.

وعبر الحمادي عن سعادته بأجواء النشاط والحيوية والتنافس الكبير والحضور الجماهيري للبطولة، وقال إن دورة ند الشبا ذات بصمات تاريخية كبيرة على المستوى الرياضي خلال شهر رمضان المبارك في كل عام، ومشاركة أصحاب الهمم فيها تحت شعار «قدرات لا حدود لها» بصمة في الدورة ،وتأكيد على الدمج مع فئات المجتمع.