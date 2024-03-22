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الرياضة

«الوطني للمناصحة» و«الخدمات المساندة» إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد

«الوطني للمناصحة» و«الخدمات المساندة» إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد
22 مارس 2024 16:30

مصطفى الديب (أبوظبي)


تأهل «المركز الوطني للمناصحة» إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، متصدراً المجموعة الثانية، عقب تعادله مع «مكتب الشؤون الخاصة» بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما أمس، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة، على ملعب «فندق قصر الإمارات» في أبوظبي.
ورفع «المركز الوطني للمناصحة» رصيده إلى «النقطة السابعة»، محصلة الفوز في مباراتين والتعادل مرة، فيما ودع «مكتب الشؤون الخاصة» منافسات البطولة، بعد أن احتل المركز الثالث، وله «4 نقاط»، فيما حصل «قطاع الخدمات المساندة» على «البطاقة الثانية» للتأهل إلى دور الثمانية، عقب فوزه على «سيتي جولف» بـ «سداسية» نظيفة، ليحتل المركز الثاني، وله «6 نقاط»، فيما تذيل «سيتي جولف» الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.
وحصل علي محمد الحمادي، لاعب «المركز الوطني للمناصحة» على جائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى، فيما نال نجاسا كينويا «قطاع الخدمات المساندة»، نجومية اللقاء الثاني.
يذكر أن 7 فرق ضمن التأهل إلى ربع النهائي، قبل نهاية الدور الأول، وهي «مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي»، و«الأرشيف والمكتبة الوطنية» من المجموعة الأولى، و«المركز الوطني للمناصحة»، و«قطاع الخدمات المساندة» من المجموعة الثانية، و«دائرة القضاء» من المجموعة الثالثة، و«مكتب الشؤون القانونية» و«هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» من المجموعة الرابعة، وتجرى قرعة ربع النهائي مساء الأحد.
وأدار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى، طاقم تحكيم دولياً نسائياً، مكوناً من خلود الزعابي وروضة المنصوري، وحرصت اللجنة المنظمة على وجود العنصر النسائي في البطولة، تزامناً مع «يوم الأم العالمي»، ونال الطاقم الإشادة لنجاحه إدارة المباراتين بمستوى رائع.
وأشاد حيدر ألو علي لاعب المنتخب الوطني ونادي الوحدة السابق بأجواء البطولة، بعدما حضر ختام الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية، وقال: تعد كأس منصور بن زايد من أهم الأحداث الرياضية، وتتميز بمستوى عالٍ من المنافسة والتشويق، ولها اسمها وتُعرف بكونها بطولة جذابة، لأنها تضم فرقاً قوية.
وأضاف: قدم المشاركون أداءً رائعاً، كما تشهد البطولة مشاركة العديد من اللاعبين المتميزين وأسماء لامعة ودولية، وهو ما ينعكس على الأداء، وحجم التنافس بين الفرق، خاصة أن الإثارة حاضرة حتى الدقائق الأخيرة في سباق التنافس على التأهل إلى ربع النهائي، وهو ما يجعلنا على موعد مع مباريات رائعة في الأدوار الإقصائية.

 

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مفاجآت وجوائز للجمهور

جمهور البطولة على موعد مع العديد من المفاجآت، ابتداءً من الأدوار الإقصائية للبطولة، يوم الاثنين المقبل، بعدما رصدت اللجنة المنظمة الجوائز القيمة والمفاجآت للجمهور، خلال مباريات ربع النهائي والمربع الذهبي، إضافة إلى النهائي.
ومن المقرر أن يقام دور الثمانية  الاثنين، على أن تجرى منافسات «المربع الذهبي»، مساء الأربعاء، على أن تختتم البطولة، الخميس، وتلعب جميع المباريات على أرضية الملعب الخارجي لفندق قصر الإمارات في أبوظبي.

الإمارات
كأس منصور بن زايد لكرة القدم
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