فيكتوري إلى فيتنام بحثاً عن صدارة مونديال الفورمولا-1

دبي (الاتحاد)



تتجه أنظار فريق فيكتوري للزوارق السريعة للفورمولا-1 إلى منافسات جائزة فيتنام الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم 2024، التي تستضيفها مقاطعة كوي نون-بينه دينه، خلال الفترة من 29-31 الجاري، بمشاركة نخبة الأبطال العالميين في هذه الرياضة.

ويتطلع سفراء رياضة الإمارات في فريق فيكتوري إلى استثمار البداية الرائعة التي سجلها الفريق في الجولة الأولى التي جرت على مياه بحيرة توبا الإندونيسية، وتمكن فيها زورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك من حصد 25 نقطة أهلته لاحتلال المركز الثاني في الترتيب العام.

ويأخذ فريق فيكتوري جرعة معنوية بعودة قائد زورق فيكتوري 3 بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم للمشاركة مجدداً في البطولة العالمية، بعد غيابه عن الجولة الأولى، ويتطلع لوضع بصمة مع زميله المتميز السويدي أريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4، والذي يتطلع لمشوار ناجح هذا العام، واعتلاء الصدارة مبكراً، بعد ظهوره اللافت العام الماضي، وإنهائه الموسم في المركز الثاني حينها.