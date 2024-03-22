عجمان يرفض «الوديات» قبل مواجهة «النمور»



رضا سليم (دبي)



رفض الجهاز الفني لفريق عجمان بقيادة الروماني دانيال إيسايلا خوض مباريات ودية، خلال فترة توقف الدوري، والاكتفاء بالتدريبات اليومية، استعداداً لمواجهة فريق اتحاد كلباء في الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي ستقام بينهما يوم الجمعة المقبل بملعب النمور.

ويأتي عدم خوض مباريات ودية في التوقف، خوفاً من تعرض اللاعبين للإصابة، خاصة أن صفوف الفريق حالياً مكتملة دون إصابات للمرة الأولى من بداية الموسم، حيث كانت قائمة الإصابات تضم عدداً من اللاعبين الأساسيين كان آخرهم حسين عبدالرحمن الذي عاد لصفوف الفريق.

ويغيب عن تدريبات البرتقالي علي مدن الذي غادر للانضمام لمنتخب البحرين في مباراته أمام نيبال في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، والتي انتهت بخماسية دون رد سجل فيها مدن الهدف الثالث، ليعزز الأحمر البحريني وصافته في المجموعة الثامنة، برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن الأبيض الإماراتي المتصدر للمجموعة.

ويستمر غياب مدن عن الفريق حتى مباراة منتخب بلاده في الإياب أمام نيبال يوم الثلاثاء المقبل، بعدها يعود للانضمام لصفوف البرتقالي.

ويبحث البركان عن الفوز الثاني له في الدور الثاني، بعدما تغلب على الإمارات بهدفين دون رد، وخسر من شباب الأهلي بثلاثية، ثم العين برباعية، وله مباراة مؤجلة أمام بني ياس من الجولة 13، وكانت الخسارة الأخيرة أمام الزعيم العيناوي قد دفعت به إلى المركز الثاني عشر في الترتيب متساوياً مع كلباء برصيد 14 نقطة والمتقدم عليه في جدول الترتيب بفارق الأهداف، وهما الفريقان المتساويان بالنقاط في جدول الترتيب، وهو ما يعني أن مباراتهما معاً ستكون بمثابة فض الشراكة.

كان عجمان قد خسر في الذهاب أمام النمور بنتيجة 3-5، وهي الخسارة التي أطاحت المدرب البرازيلي زاناردي، بعد سلسلة من النتائج السيئة كان أبرزها الخسارة أمام العين بالستة.