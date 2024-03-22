10 محطات تجهز منتخب الجودو لـ «مونديال أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)



أطلق اتحاد الجودو المرحلة الأخيرة، من خطة تجهيز المنتخب للمشاركة بطموحات كبيرة، في بطولة العالم للجودو التي تقام في أبوظبي من 18 إلى 24 مايو المقبل، وتشمل 10 بطولات ومعسكرات خارجية في دول أوروبية وآسيوية.

وبحسب برنامج الإعداد فإن منتخبنا اختتم معسكراً استمر بنجاح لمدة أسبوع في مدينة نورمبرج الألمانية حتى 17 مارس الجاري، وحالياً المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى في تبليسي عاصمة جورجيا، التي تتواصل إلى 27 مارس، وبطولة الجائزة الكبرى في مدينة أنطاليا التركية، من 27 إلى 31 من الشهر ذاته.

ويستمر الإعداد بإقامة معسكرين تدريبين بمشاركة جميع عناصر المنتخبات، الأول في أنطاليا من 31 مارس إلى 7 أبريل المقبل، والثاني في بودابست برومانيا من 7 إلى 14 أبريل، وبعد فترة راحة لمدة أسبوع، يقام معسكران لفئات مختلفة في كل منهما، الأول في دوشنبه بطاجيكستان من 23 أبريل إلى 1 مايو، والثاني في تبليسي بجورجيا من 28 أبريل إلى 17 مايو.

ويخوض منتخبنا غمار الجائزة الكبرى في دوشنبه من 1 إلى 5 مايو المقبل، ثم الجائزة الكبرى في أستانا عاصمة كازاخستان من 8 إلى 15 من الشهر ذاته، قبل أن يحين الموعد الكبير مع «مونديال أبوظبي».

وعبر محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد للجودو، عن التطلعات التي يطمح لها الاتحاد من أجل إعداد عناصر المنتخب للظهور بقوة في بطولة العالم المقبلة التي تشكل محطة مهمة في احتضان الإمارات، رياضة الجودو على الصعيد العالمي، ودورها المحوري في استضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية الدولية في أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية في الوقت الحالي، من حيث تنوع وقيمة الأحداث الدولية الكبرى التي تقام على أرضها، ومنها الجودو مع إقامة منافسات جائزة أبوظبي الكبرى سنوياً بمشاركة كبيرة من أفضل لاعبي ولاعبات العالم.

وأكد رئيس الاتحاد أن الهدف على المدى الطويل هو إعداد المنتخب للمشاركة التاريخية المقبلة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة «باريس 2024»، مع حجز 5 لاعبين مقاعدهم إلى الآن، في أكبر حضور إماراتي برياضة الجودو في الدورة الرياضية الأكبر في العالم، لكن الطموح قائم أيضاً لتحقيق أفضل النتائج في بطولة العالم المقبلة، لما تحمله من قيمة كبيرة بإقامتها في أبوظبي، ترجمة للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، مما أسهم في الحصاد الوفير الذي حققه الجودو على مدار سنوات طويلة، مما يرفع سقف الطموح لدينا ويضاعف المسؤولية لتحقيق المزيد من الإنجازات.

ويتواجد لاعبو منتخبنا في مراكز متقدمة على التصنيف العالمي للجودو من الاتحاد الدولي، ونجح 5 لاعبين في حجز مقاعدهم في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة «باريس 2024»، وهم: نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وطلال شفيلي، «وزن تحت 81 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، واللاعبة بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم».

ولن تقتصر التحضيرات هذه الأسماء الخمسة فقط، وإنما بمشاركة جميع العناصر التي يضمها منتخبنا الوطني، وفق الخطة الاستراتيجية التي يعمل بها اتحاد الجودو، من أجل صقل وتطوير مهارة رياضييه وفق أكبر قاعدة، والعمل على تحقيق الإنجازات في الوقت الحاضر، وبنفس المسار البناء للمستقبل لضمان الاستدامة في صعود المواهب وبنائها وفق الأساليب الفنية والعلمية المدروسة والمحددة لمساراتهم لسنوات قادمة.