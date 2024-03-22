شوستر مدرباً لفرايبورج



ميونيخ (أ ف ب)



عيّن فرايبورج قائده السابق يوليان شوستر البالغ 38 عاماً مدرباً له بدلا من سلفه التاريخي كريستيان شترايخ حسب ما أفاد النادي صاحب المركز التاسع في الدوري الألماني لكرة القدم.

وأعلن شترايخ «58 عاماً» الذي أمضى 13 عاماً في تدريب فرايبورج مغادرته النادي في نهاية الموسم، بعدما وصل إليه في يناير 2012.

وقرر فرايبورج اعتماد سياسة الاستمرارية مع شوستر الذي ارتدى قميصه بين عامي 2008 و2018، خاض خلالها 242 مباراة، وسجل 21 هدفاً.

كما ارتدى شوستر شارة القيادة في بدايات شترايخ مع فرايبورج، قبل أن ينتقل إلى العمل الإداري في عام 2018، ضامناً التواصل بين مركز التدريب وفرق الشباب والمجموعة الاحترافية.

ولا يملك شوستر أي خبرة على الصعيد التدريبي، حيث لم يسبق له أن أشرف على فريق، كما حصل على شهادة التدريب هذا العام.

وأثنى المدير الرياضي لفرايبورج يوخن زاير على قرار التعاقد مع شوستر قائلاً «خبرته وشخصيته وتوافقه مع فلسفة وقيم نادي فريبورج كانت معايير حاسمة بالنسبة لنا».