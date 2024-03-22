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الرياضة

تايلاند.. العودة بعد 14 عاماً!

تايلاند.. العودة بعد 14 عاماً!
22 مارس 2024 20:05

 
سلطان آل علي (دبي)

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خطف تايلاند التعادل من أمام كوريا الجنوبية1-1، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، وشهد اللقاء استبسالاً كبيراً لدفاع «الأفيال»، والذي تعرض لأكثر من 25 تسديدة، إلا أنه نجح في الخروج بـ «نقطة» ثمينة.
ويمثل التعادل دفعة معنوية كبيرة للتايلانديين، خصوصاً أنه جاء في أرض كوريا وبين جماهيره، كما أنه كتب رقماً جديداً لم يظهر منذ 14 سنة، فقد ارتفع منتخب تايلاند في تصنيف «الفيفا» للمنتخبات إلى «المركز 99»، وهذه المرة الأولى التي يكسر فيها «الأفيال» حاجز المركز 100 منذ 14 عاماً، حيث إن آخر مرة يحتل فيها المركز نفسه يعود إلى مارس 2010.
وعانى تايلاند خلال تلك الفترة من التراجع الكبير، بل وصل إلى أسوأ مركز في تاريخه عام 2014، عندما احتل الترتيب 165 على العالم، وأخذ بعدها في التقلب خلال السنوات الأخيرة، محاولاً كسر حاجز «المركز 100»، إلا أنه فشل في كل المحاولات.
ويعود هذا الارتفاع إلى الأداء الدفاعي المتميز الذي ظهر عليه تايلاند في الآونة الأخيرة، والذي مكّنه من حصد النتائج الإيجابية، حيث تأهل في كأس آسيا 2023، وصيفاً للمجموعة التي ضمت السعودية وعُمان وقيرغيزستان، كما خسر بصعوبة في دور الـ16 أمام أوزبكستان 2-1.
في التصفيات الحالية، يملك 4 نقاط في المركز الثاني، متساوياً مع الصين نتيجة الفوز على سنغافورة، والخسارة من الصين، والتعادل مع كوريا الجنوبية.

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