«الأعلام الحمراء» ترتفع في «جائزة أستراليا»



ملبورن (أ ف ب)



حقق سائقا فيراري شارل لوكلير من موناكو، وماكلارين البريطاني لاندو نوريس أسرع توقيت، خلال فترتي التجارب الحرة لسباق جائزة أستراليا الكبرى، الجولة الثالثة من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، المقامة على حلبة ألبرت بارك في ملبورن.

وفرض لوكلير نفسه الأسرع في الفترة الثانية بتسجيله 1:17.277 دقيقة، متقدماً بفارق 0.381 ثانية عن سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية، الذي اكتفى أيضاً بالمركز الثاني خلف نوريس في الفترة الأولى «1:18.564 دقيقة».

وكان فيرستابن «26 عاماً» اصطدم بأحد النتؤات في وقت متأخر من الفترة الأولى، وألحق أضراراً بأرضية سيارته، ليعمد فريقه إلى إصلاح الأعطال مع بداية الثانية، بحضور 124 ألف مشاهد، وهو رقم قياسي، واكبوا تجارب في أستراليا.

وخرج الهولندي الذي انطلق من المركز الأول في أستراليا العام الماضي، إلى الحلبة، بعد 22 دقيقة من بداية الفترة الثانية، وعانى خلف مقود سيارته المزودة بإطارات متوسطة النعومة، قبل أن يستخدم كسوة أكثر نعومة، ويتقدم في صدارة الأوقات.

وهيمن فيرستابن على الجولتين الأولى والثانية في البحرين والسعودية، ويسعى في أستراليا لتحقيق فوزه العاشر توالياً لمعادلة رقمه القياسي الذي سجله العام الماضي.

وحقق الإسباني كارلوس ساينز العائد إلى الحلبات، بعد غيابه عن جائزة السعودية الكبرى، لخضوعه لجراحة بسبب التهاب الزائدة الدودية، نتيجة جيدة، باحتلاله للمركز الثالث خلف زميله لوكلير وفيرستابن، علماً أنه كان سجل ثامن أسرع توقيت في الفترة الأولى.

وأكمل سائقا فريق أستون مارتن الكندي لانس سترول والمخضرم الإسباني فرناندو ألونسو، بطل العالم مع رينو عامي 2005 و2006، والذي كان ألحق أضراراً بالقسم السفلي لسيارته، مما استدعى تغييره في الفترة الأولى، المراكز الخمسة الأولى.

وخيّب المكسيكي سيرخيو بيريز، سائق ريد بول الثاني، الآمال بوصوله ثامناً، على غرار سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات، الذي حلّ في المركز الثامن عشر وكان الوحيد الذي فشل في تحسين توقيته مقارنة مع الفترة الأولى حيث اشتكى من أن «هناك خطأ ما» خلال الثانية.

ولم يتمكن التايلاندي ألكسندر ألبون من المشاركة في الفترة الثانية، بعدما تعرض لحادث في الأولى عقب فقدانه السيطرة على سيارته وليامس ليصطدم بالحائط قبل 20 دقيقة من النهاية.

ودفع الحادث بالمنظمين إلى إشهار الأعلام الحمراء لقرابة 12 دقيقة، إفساحاً في المجال لإخلاء السيارة المتضررة وتنظيف المسار من بقايا قطع الحطام.

وأعلن وليامس لاحقاً أنه يستعين بأرضية سيارة سائقه الثاني الأميركي لوجان سارجنت من أجل إصلاح سيارة ألبون لتعزيز حظوظه بحصد النقاط، ما سيحرم الأخير من المشاركة في التجارب التأهيلية السبت والسباق الأحد، على أن تشارك الحظيرة البريطانية مع سيارة واحدة.