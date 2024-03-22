«الشارقة الرياضي للمرأة» يحتفل بلقب «دوري سيدات الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)

يحتفل فريق الشارقة الرياضي للمرأة، التابع لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بتتويجه بطلاً للدوري العام للسيدات للكرة الطائرة لموسم 2023- 2024، حينما يواجه ضيفه أكاديمية ايبك في التاسعة مساء اليوم بـ «الإمارة الباسمة»، فيما يلعب الوصل «الوصيف» أمام ضيفه نادي أبوظبي، ضمن الجولة الأخيرة من مباريات «المرحلة الثانية» التي لُعبت بمشاركة 6 فرق، وبنظام الدوري من دور واحد لتحديد البطل وبقية المراكز.

شهدت منافسات «دوري الطائرة للسيدات» في الموسم الحالي مشاركة 12 فريقاً للمرة الأولى قبل اعتذار فريق ويلد كاتس عن عدم استكمال المسابقة لظروف خاصة، وأقيمت البطولة بنظام الدوري من مرحلتين، ووزعت الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات في الدور الأول، وتأهل المتصدر والوصيف في كل مجموعة إلى المرحلة الثانية التي لُعبت بنظام الدوري من دور واحد، لتحديد البطل وبقية المراكز.

وضمت المجموعة الأولى فرق: الوصل، أكاديمية فاطمة بنت مبارك، أسبيريا، وفي المجموعة الثانية الجامعة الأميركية في دبي، نادي أبوظبي للكرة الطائرة، الشارقة الرياضي للمرأة «الشرقية»، وELITE، فيما ضمت المجموعة الثالثة فرق الشارقة الرياضي للمرأة، أكاديمية إيبك، أبوظبي سبايكرز وE.Liet.

وتصدر الشارقة الرياضي للمرأة، ترتيب الأندية المتنافسة في المرحلة الثانية التي ضمت إلى جانبه على التوالي فرق الوصل، الجامعة الأميركية، نادي أبوظبي للكرة الطائرة، أكاديمية فاطمة بنت مبارك، وأكاديمية أيبك، وحقق الشارقة لرياضة المرأة «العلامة الكاملة» بالفوز 3-0 في مبارياته الأربع في الدور الثاني، ليحسم المنافسة على اللقب قبل جولة على ختام الدوري قبل لقاء ضيفه أكاديمية ايبك «الأخير» مساء اليوم.

ويتطلع الشارقة الرياضي للمرأة الذي اكتفى بالوصافة خلف سيدات الوصل في الموسم الماضي 2022- 2023، إلى التتويج باللقب من دون خسارة في الموسم الحالي، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة في الدور الأول برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات، قبل أن يحقق أربعة انتصارات على التوالي، ضمن «المرحلة الثانية»، وصولاً إلى مباراته المرتقبة الليلة أمام أكاديمية ايبك في الجولة الأخيرة.

ويعكس التتويج باللقب المنتظر جهود موسم من العمل المتواصل لفريق «الشارقة الرياضي للمرأة»، والذي استعد لانطلاق الموسم بإقامة معسكر إعداد خارجي في تركيا، قبل أن يحصد الميدالية البرونزية في منافسات الكرة الطائرة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة في فبراير الماضي، بفوزه في مباراة المركزين الثالث والرابع على بيبلوس اللبناني بنتيجة (3-2)

ويشرف على فريق «الشارقة الرياضي للمرأة»، عنود المهيري، إدارية، وكريم بن عياد، مدربا، وعبير بن ظافر، معالجة، واللاعبات، علياء ناصر، منى عباس، ندوة وسيم، أمينة مال الله، مائدة جواد، لطيفة الكعبي، أسماء أحمد، وريام حميد، فاطمة خالد، فاطمة ثابت، مهرة محمد، روعة مكي، ونهال عبدالقادر وشيروب مالدريد، وماتيا ماجديك.