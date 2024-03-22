السبت 23 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الشارقة الرياضي للمرأة» يحتفل بلقب «دوري سيدات الطائرة»

«الشارقة الرياضي للمرأة» يحتفل بلقب «دوري سيدات الطائرة»
23 مارس 2024 02:05

معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
البادي: «احتفالية البشت» تتويج لجهود «طائرة الفخر»
بني ياس يحصد المركز الثالث في «دوري الطائرة»

يحتفل فريق الشارقة الرياضي للمرأة، التابع لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بتتويجه بطلاً للدوري العام للسيدات للكرة الطائرة لموسم 2023- 2024، حينما يواجه ضيفه أكاديمية ايبك في التاسعة مساء اليوم بـ «الإمارة الباسمة»، فيما يلعب الوصل «الوصيف» أمام ضيفه نادي أبوظبي، ضمن الجولة الأخيرة من مباريات «المرحلة الثانية» التي لُعبت بمشاركة 6 فرق، وبنظام الدوري من دور واحد لتحديد البطل وبقية المراكز.
شهدت منافسات «دوري الطائرة للسيدات» في الموسم الحالي مشاركة 12 فريقاً للمرة الأولى قبل اعتذار فريق ويلد كاتس عن عدم استكمال المسابقة لظروف خاصة، وأقيمت البطولة بنظام الدوري من مرحلتين، ووزعت الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات في الدور الأول، وتأهل المتصدر والوصيف في كل مجموعة إلى المرحلة الثانية التي لُعبت بنظام الدوري من دور واحد، لتحديد البطل وبقية المراكز.
وضمت المجموعة الأولى فرق: الوصل، أكاديمية فاطمة بنت مبارك، أسبيريا، وفي المجموعة الثانية الجامعة الأميركية في دبي، نادي أبوظبي للكرة الطائرة، الشارقة الرياضي للمرأة «الشرقية»، وELITE، فيما ضمت المجموعة الثالثة فرق الشارقة الرياضي للمرأة، أكاديمية إيبك، أبوظبي سبايكرز وE.Liet.
وتصدر الشارقة الرياضي للمرأة، ترتيب الأندية المتنافسة في المرحلة الثانية التي ضمت إلى جانبه على التوالي فرق الوصل، الجامعة الأميركية، نادي أبوظبي للكرة الطائرة، أكاديمية فاطمة بنت مبارك، وأكاديمية أيبك، وحقق الشارقة لرياضة المرأة «العلامة الكاملة» بالفوز 3-0 في مبارياته الأربع في الدور الثاني، ليحسم المنافسة على اللقب قبل جولة على ختام الدوري قبل لقاء ضيفه أكاديمية ايبك «الأخير» مساء اليوم.
ويتطلع الشارقة الرياضي للمرأة الذي اكتفى بالوصافة خلف سيدات الوصل في الموسم الماضي 2022- 2023، إلى التتويج باللقب من دون خسارة في الموسم الحالي، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة في الدور الأول برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات، قبل أن يحقق أربعة انتصارات على التوالي، ضمن «المرحلة الثانية»، وصولاً إلى مباراته المرتقبة الليلة أمام أكاديمية ايبك في الجولة الأخيرة.
ويعكس التتويج باللقب المنتظر جهود موسم من العمل المتواصل لفريق «الشارقة الرياضي للمرأة»، والذي استعد لانطلاق الموسم بإقامة معسكر إعداد خارجي في تركيا، قبل أن يحصد الميدالية البرونزية في منافسات الكرة الطائرة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة في فبراير الماضي، بفوزه في مباراة المركزين الثالث والرابع على بيبلوس اللبناني بنتيجة (3-2) 
ويشرف على فريق «الشارقة الرياضي للمرأة»، عنود المهيري، إدارية، وكريم بن عياد، مدربا، وعبير بن ظافر، معالجة، واللاعبات، علياء ناصر، منى عباس، ندوة وسيم، أمينة مال الله، مائدة جواد، لطيفة الكعبي، أسماء أحمد، وريام حميد، فاطمة خالد، فاطمة ثابت، مهرة محمد، روعة مكي، ونهال عبدالقادر وشيروب مالدريد، وماتيا ماجديك.

نادي الشارقة الرياضي للمرأة
دوري الطائرة
دوري الكرة الطائرة
آخر الأخبار
«الشيوخ الأميركي» يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية
الأخبار العالمية
«الشيوخ الأميركي» يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية
اليوم 09:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تفاؤل بشأن إمكانية التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة
اليوم 02:17
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: تدمير زورق وصاروخين باليستيين للحوثيين في البحر الأحمر
اليوم 02:17
أطفال يجلسون على أنقاض مبنى مدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
4 دول أوروبية تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين
اليوم 02:17
في بعض أجزاء العالم أصبحت ندرة المياه هي القاعدة وليست الاستثناء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: ندرة المياه تؤجج الصراعات في أنحاء العالم
اليوم 02:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©