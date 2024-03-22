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الرياضة

كلاسيكو المهرات والأمهار يجتذب نخبة الخيول العربية

كلاسيكو المهرات والأمهار يجتذب نخبة الخيول العربية
23 مارس 2024 02:05

عصام السيد (أبوظبي)

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ينظم نادي أبوظبي للفروسية ظهر اليوم، أمسية سباقه الثالثة عشرة وقبل الأخيرة لهذا الموسم، التي تتألف من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، أبرزها سباقا «الإمارات الكلاسيكي» للمهرات والأمهار، بالإضافة إلى جولة كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويجتذب سباق كلاسيكو الإمارات للمهرات في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر «هيبة»، مجموعة قوية من مهرات الإنتاج المحلي عمر 4 سنوات، أبرزها «جاب إشراق»، و«ايزي لاب» الفائزة في مضمار العين ووصيفة في ميدان، و«أتش كيه جومار»، الوصيفة في جبل علي، وهناك «هوازن بينونة»، و«هذلة».
ويطارد المهر «مبيد» بطل ديربي العين، لقب كلاسيكو الإمارات للأمهار في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر «هيبة»، ويواجه خيول قوية أبرزها «الأرقع» الفائز في آخر مشاركة، بجانب «الـ زد بيبي» الذي يسعى للعودة للانتصارات، و«هداف الوثبة» وصيف وثالث في العين والشارقة، وهناك «خنجر». ويتصدر «غيار» ترشيحات سباق حديقة أم الإمارات «هانديكاب»، في الشوط الأول لمسافة 1600 متر وينافسه «رسام» الفائز في مشاركته الأخيرة، و«طارق»، و«أسماء»، وهناك الثنائي القوي المتمثل في «متقدم»، و«مثابر».
وتتصدر «كيسا» الفائزة في مشاركتها الأولى بذات المسافة والمضمار، مشهد الشوط الخامس لمسافة 1400 متر «هانديكاب» على لقب حديقة الدلافين، وينافسها «جاب العفريت»، بجانب كل من رفيقتها «رندا»، و«إي أس عجب»، وهناك «دعد»، و«متكافل».
وخصص الشوط الرابع لمسافة 1600 متر «هانديكاب» للخيول المهجنة الأصيلة على لقب حديقة الخليج العربي، وأبرز المتحدين «فاتيك»، الذي حل وصيفاً في آخر مشاركة، و«الجنوب»، الذي حل داخل الميزان في مشاركته قبل الأخيرة، ومن الخيول المتحدية «تشينجينج كلرز»، و«كوارتييه»، و«ونيس».
وخصص الشوط السادس لسباق كأس الوثبة ستاليونز لأصحاب الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر (مبتدئة)، بمشاركة 16 خيلاً تسعى لتحقيق فوزها الأول، ويبرز كل من «بستيفا»، و«هزيم الوثبة»، و«كومبات هايبولايت»، والخطورة من «فرستق».
وتتنافس 14 خيلاً في ختام الأمسية بشوط «هانديكاب» على لقب سباق حديقة الخالدية لمسافة 2200 متر، وأبرز المتحدين «ازمير دو كارير» الفائز مرتين، و«هاكا دو سوليل» صاحب التصنيف 102، و«هارون» الفائز في أبوظبي، وينافسه «سنان» الوصيف في آخر مشاركة، بجانب «مجازف» صاحب المستوى المتطور.

الترشيحات
1ـ طارق، غيار، ليث
2ـ جاب إشراق، جومار، هذلة
3ـ الأرقع، مبيد، غياث مكة
4ـ كوارتييه، ونيس، فاتيك
5ـ كيسا، متكافل، دعد
6ـ بستيفيا، فرستق، كومبات هيبوليت
7ـ ازمير دو كارير، مجازف، هاكا دو سوليل

الخيول العربية
أبوظبي
نادي أبوظبي للفروسية
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