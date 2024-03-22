مواجهات سهلة على الورق في دوري الأولى

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

يستقبل الرمس «الأخير» وسيتي «قبل الأخير» برصيد 10 نقاط، الظفرة «الرابع» والعروبة «المتصدر» على التوالي مساء اليوم في واجهة انطلاق مباريات «الجولة 25» لـ «دوري الدرجة الأولى»، التي تشهد أيضاً مباراتي مصفوت والحمرية، والذيد وجلف اف سي.

وتستكمل الجولة يوم غد مباريات مسافي والعربي، يونايتد والتعاون، الفجيرة والجزيرة الحمراء، دبا وجلف اف سي، فيما يمثل غياب دبا الحصن «الوصيف» برصيد 47 نقطة بداعي الراحة الأبرز في الجولة الحالية للدوري.

وعلى الورق تبدو مهمة العروبة «المتصدر» و«الظفرة» الرابع سهلة في مباراتي اليوم أمام سيتي والرمس بالنظر إلى فارق النقاط الكبير، بيد أن المفاجآت تبدو واردة، لا سيما على صعيد مواجهة الرمس والظفرة، في ظل التحسن الكبير لنتائج «أصحاب الأرض» تحت قيادة المدرب الجديد المغربي سعيد شخيت، والذي قاد الرمس لحصد 4 نقاط في آخر جولتين على التوالي بالتعادل السلبي مع جلف يوناتيد، والفوز 1-0 على جلف اف سي.

في المقابل، يعول «فارس الظفرة» على استعادته ذاكرة الفوز الغائبة في 5 مباريات على التوالي، بتغلبه على ضيفه الفجيرة 2-1 في الجولة الماضية، بعدما حوّل تأخره بهدف انجيل مونتيلا في الدقيقة 56، إلى فوز 2-1 بفضل ثنائية فيكتور سانتوس في الدقيقة 66، وتوناني افوب في الدقيقة 82.

وتتركز الأنظار في «الجولة 25» على المواجهة المنتظرة غداً الأحد، والتي تجمع يونايتد «الخامس» برصيد 36 نقطة، وضيفه التعاون «السابع»، وله 33 نقطة على ملعب مدينة دبي الرياضية، حيث تبرز في المباراة المنتظرة المواجهة ما بين البرازيلي اليكساندر ميديروس مهاجم التعاون، والأرجنتيني لويس توريس لاعب يوناتيد، ولكل 16 هدفاً في صدارة قائمة هدافي «دوري الأولى».