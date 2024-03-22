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«الهبيبة» و«الوثبة» و«التماس» تتألق بكؤوس الثنايا في مهرجان المرموم التراثي

«الهبيبة» و«الوثبة» و«التماس» تتألق بكؤوس الثنايا في مهرجان المرموم التراثي
22 مارس 2024 21:33

 
دبي (الاتحاد)

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شهد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، تحديات رموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن، والذي يشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن، وتنافست الشعارات المختلفة على مدار 14 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات، وخصصت الأشواط الستة الأولى للرموز بواقع 3 كؤوس و3 بنادق.
وواصلت «الهبيبة» المملوكة لحميد سعيد عامر النيادي مشوارها مع الإنجازات والرموز، وتمكنت من حصد كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وجائزته البالغة مليون ونصف المليون درهم، في زمن 12:09:1 دقيقة.
وواصل شعار صالح محمد بن نصره العامري تألقه من خلال المهرجان، حيث قدم «برق» نجماً في ثاني الأشواط للثنايا الجعدان المفتوح، حيث حصد البندقية الغالية وجائزة المليون درهم، بزمن 12:07:6 دقيقة.
وتألقت «الوثبة» المملوكة لمانع علي محمد حمّاد الشامسي، ونجحت في حصد كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للثنايا الأبكار المحليات، وجائزة المليون درهم في زمن 12:20:3 دقيقة.
وذهبت بندقية الثنايا الجعدان المحليات إلى شعار حمد محمد سهيل العامري، والذي قدم المرشح الأبرز للرمز «المقطع» الذي أكمل رحلته الناجحة إلى خط النهاية في توقيت 12:20:6 دقيقة.
وانتزعت «التماس» كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للثنايا الأبكار الإنتاج، وأهدته إلى مالكها سعيد فلاح جابر الأحبابي، وذلك في توقيت 12:15:0 دقيقة.
وأكد «المشهر» المملوك لأحمد سلطان الحلامي على تميزه وجودته وقوة إمكاناته، من خلال نجاحه في إضافة رمز جديد إلى رصيد إنجازاته، بحصوله عل بندقية الثنايا الجعدان للإنتاج في زمن 12:16:9 دقيقة.
وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بتتويج الفائزين بالرموز، عقب نهاية الشوط السابع.
ويشهد ميدان المرموم لسباقات الهجن، مساء السبت، أول تحديات رموز الكبار لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان المرموم التراثي، وتتنافس الشعارات الكبرى على كأسي المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للثنايا الأبكار المفتوح والمحليات، بالإضافة إلى المنافسة على بندقيتي الثنايا الجعدان المفتوح والمحليات.
قال محمد بن سعيد النيادي، الفائز بكأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للثنايا الأبكار المفتوح عبر ناقته «الهبيبة»: «الشوط كان قوياً وصعباً، وحمل الكثير من التحديات والمعارك، ولكن (الهبيبة) حققت ما كنا نصبو إليه، وهذه الناقة محلية، وتشارك في شوط الرمز المفتوح، وهذا يؤكد ثقتنا الكبيرة فيها، والرمز الخامس هو في رصيدها».
وعبّر سعيد فلاح جابر الأحبابي عن سعادته وارتياحه، لحصد «التماس» الرمز الرابع في مسيرتها، مبيناً أن رصيدها أيضاً به 9 سيارات، وقال إن الفوز يعكس الجهود في تدريب ورعاية المطية، مؤكداً قوة وجودة السلالة التي ينتمي إليها وتاريخها الرفيع في عالم الهجن.
وقال مانع بن حماد الشامسي، الفائز بكأس المحليات عبر ناقته «الوثبة»: « تمكنا من الفوز بالرمز الأول في نسخة العام الحالي من مهرجان المرموم التراثي، والإنجاز يعد شيئاً مفرحاً وسعدنا كثيراً به، وموعدنا مع السيف».
 

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دبي
الهجن
المرموم
نادي دبي لسباقات الهجن
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