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الرياضة

ناجلسمان يختار «الحارس الأول» لـ«الماكينات»

ناجلسمان يختار «الحارس الأول» لـ«الماكينات»
22 مارس 2024 21:34

 
ليون (أ ف ب)

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أكّد يوليان ناجلسمان أن المخضرم مانويل نوير سيبقى الحارس الأوّل لمنتخب ألمانيا في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم التي تحتضنها بلاده، رغم عدم لعبه أي مباراة دولية منذ نهائيات كأس العالم 2022.
وردّ ناجلسمان على سؤال حول ما إذا كانت إصابة نوير «37 عاماً» الأخيرة جعلته يُفكّر مرّتين بخياره الأوّل في حراسة المرمى، بـ«لقد اتُّخذ القرار».
وأبلغ المدرب حارس بايرن ميونيخ وبديله مارك-أندريه تير شتيجن حارس برشلونة الإسباني بقراره.
ويشارك تير شتيجن في المباراة الودية لـ«دي مانشافت» أمام فرنسا السبت في ليون، عقب إصابة نوير بتمزق عضلي في ساقه اليسرى خلال التمارين الأربعاء.
وأضاف ناجلسمان «تعرّض نوير للإصابة، لكنّه مجرّد تمزّقٍ بسيط، لن يغيب عن الرياضة لثمانية أشهر، ويغيب لعشرة أيام، ومن بعدها سيكون هناك إمكانية لعودته».
وقال «نحن محظوظون لأننا نملك حارساً ثانياً بإمكانيات استثنائية سيكون قادراً على لعب المباراتين أمام فرنسا السبت وهولندا الثلاثاء».
وشارك نوير بقميص المنتخب الوطني للمرة الأخيرة في كأس العالم 2022 في قطر، قبل أن يتعرّض لكسر في قدمه أثناء ممارسته رياضة التزلج، ما أبعده عن الملاعب لسنة تقريباً.
في المقابل، خاض تير شتيجن «31 عاماً» 38 مباراة دولية، واحتفل أخيراً بمباراته ال400 بألوان برشلونة، اختاره ناجلسمان حارساً أساسيّاً بعد إصابة نوير منذ بداية عام 2023.

كأس أوروبا
ألمانيا
يوليان ناجلسمان
مانويل نوير
تير شتيجن
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