ناجلسمان: ألمانيا تعاني «ضغط النجاح»!



ليون (رويترز)



لا يزال منتخب ألمانيا لكرة القدم بعيداً عن حالة الاستعداد لبطولة أوروبا 2024 المقررة على أرضه، بعد أقل من ثلاثة أشهر، لكن المدرب يوليان ناجلسمان قال، إن الفريق لا يشعر بالضغوط.

وتلتقي ألمانيا مع فرنسا في مباراة ودية «السبت» قبل أن تستضيف هولندا بعدها بثلاثة أيام.

وكانت بداية ناجلسمان، الذي تولى المسؤولية، بعد إقالة هانز فليك في سبتمبر 2023، متباينة بفوز وتعادل خلال رحلة إلى الولايات المتحدة في أكتوبر، تلتها خسارتان متتاليتان في النمسا، وعلى أرضه أمام تركيا في نوفمبر.

وقال ناجلسمان في مؤتمر صحفي «في المباراتين الماضيتين، ربما كان لدينا عدد كبير من اللاعبين ذوي العقلية الهجومية على أرض الملعب، وفي هذا الأسبوع، عملنا بشكل جيد في التدريبات، وأثق في أننا سنقدم أداءً جيداً غداً، وفيما يتعلق بمشكلة الضغوط، علي أن أكرر أن هذه الأشياء تأتي من الخارج، هذا الضغط الزائف لا يتعلق بمسألة حياة أو موت».

وتراجع نجاح ألمانيا، الفائزة بكأس العالم أربع مرات، على الساحة الدولية منذ التتويج بكأس العالم 2014، وخرجت مبكراً من آخر ثلاث مشاركات لها في البطولات الكبيرة.

وخرجت ألمانيا من الدور الأول في آخر نسختين من كأس العالم، كما خرجت من دور الستة عشر بالنسخة الماضية من بطولة أوروبا قبل ثلاثة أعوام.

وتلاشى صبر الجماهير الألمانية المتعطشة للنجاح، قبل بطولة أوروبا المقبلة التي تستضيفها ألمانيا وتفتتحها بمواجهة أسكتلندا في 14 يونيو.

وقال ناجلسمان «الضغط الذي نواجهه هو ضغط النجاح، ولكن الباقي مجرد أمور تأتي من الخارج، النجاح الرياضي هو جزء من الحياة، لكنني لن أشعر بالجنون إزاء شيء كان ممتعاً بالنسبة لي منذ أن كان عمري ثلاثة أعوام، ومن الحكمة أن نستمتع باللعبة، أمامنا مباراتان مهمتان، وبعدها فترة شهرين مهمة للمدربين، ثم تأتي بطولة أوروبا».

وتلعب ألمانيا أيضاً مع أوكرانيا في نورمبرج في الثالث من يونيو، قبل أن تواجه اليونان في مونشنجلادباخ، بعدها بأربعة أيام، في آخر مبارياتها الودية، قبل انطلاق بطولة أوروبا 2024.

وقال ناجلسمان «لا أحب الضغوط والتفكير فيما يحدث في حالة الخسارة، الحياة كبيرة وكرة القدم جزء منها، ودائماً ما تكون ممتعة، هي كرة القدم، وليست سياسة أو قرار كبير يؤثر على 30 ألف عامل، هي كرة قدم، ويجب أن توقظ المشاعر، سنحاول الفوز، وإن لم نستطع، نحاول مجدداً يوم الثلاثاء».