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45 ألف متطوع في «أولمبياد 2024»

45 ألف متطوع في «أولمبياد 2024»
22 مارس 2024 22:45

 
باريس (رويترز) 

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أعلنت اللجنة المنظمة أن أولمبياد باريس 2024 يعتمد على فريق من 30 ألف متطوع مقابل 15 ألف متطوع للدورة البارالمبية.
وجاء نحو 20 في المئة من المتطوعين من دول أجنبية، بعد أن وقع عليهم الاختيار من بين 300 ألف متقدم.
وشهد أولمبياد لندن 2012 مشاركة 70 ألف متطوع، وكان مخططاً أن يشارك 110 آلاف متطوع في دورة طوكيو قبل «جائحة كورونا».
وقالت اللجنة المنظمة لباريس 2024 في بيان «عدد المتطوعين الذي تم تخصيصه لدورة باريس 2024، يتماشى مع احتياجاتنا ومشروعنا، بهدف إعطاء متطوعينا مهمة حقيقية وجعلهم يشعرون بأهميتهم، وحجم برامج المتطوعين يعتمد على عدد أماكن المنافسات وعدد الرياضات في برنامج الدورة، وهو ما يمكن أن يتغير من نسخة لأخرى».
وينطلق برنامج المتطوعين غداً السبت عبر مؤتمر المتطوعين في استاد لا ديفونس، حيث يقدم توني إستانجيه رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 عرضاً، كما يتم إزاحة الستار عن الزي الرسمي للمتطوعين خلال الأولمبياد.

فرنسا
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أولمبياد باريس 2024
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