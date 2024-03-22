ليستر يقاضي «البريميرليج»



لندن (رويترز)



أعلن ليستر سيتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، أنه رفع دعوى قضائية ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إحالته إلى لجنة مستقلة بشأن انتهاكات مزعومة لقواعد الإنفاق.

وقد يواجه ليستر، الذي هبط من الدوري الممتاز الموسم الماضي، خصم نقاط بعد أن أحالته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى لجنة مستقلة.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، إن ليستر أخفق في تقديم حساباته المالية بعد التدقيق.

وقال ليستر، إنه مندهش ويشعر بخيبة أمل من قرار الرابطة بتوجيه اتهامات إلى النادي، رغم أنه لا يلعب في الدوري الممتاز.

وقال النادي في بيان «اضطر ليستر سيتي إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الأندية الإنجليزية، ويضغط ليستر لنظر هذه القضية أمام لجنة قانونية مختصة ومستقلة تماماً».

وقال ليستر أيضاً، إن رابطة أندية الدوري الإنجليزي أصدرت إخطاراً عاماً بأنه تم معاقبة النادي بالحرمان من قيد لاعبين جدد وفقاً لقواعد الربحية والاستدامة.

وأضاف «تعرف رابطة أندية الدوري الإنجليزي، أن نادي ليستر اعترض على حق الرابطة في فرض هذه القيود، وهو أمر سابق لأوانه، مع تبقي أكثر من ربع الفترة المشمولة بالتقرير المالي للنادي عن 2023-2024».

وتكبد ليستر خسارة قياسية للنادي بلغت 92.5 مليون جنيه إسترليني «116.53 مليون دولار) لموسم 2021-2022، بينما تكبد خسارة قبل خصم الضرائب بقيمة 33.1 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.

ويُسمح لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بخسارة 105 ملايين جنيه إسترليني خلال ثلاثة مواسم، ولم يعلن ليستر بعد عن حساباته للموسم الماضي.

وحال إدانته، قد يصبح ليستر ثالث نادٍ يواجه عقوبة خصم النقاط لخرق قواعد الإنفاق في الدوري الإنجليزي، بعد إيفرتون ونوتنجهام فورست.

وتُوج ليستر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016، على عكس كل التوقعات، وفاز أيضاً بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2021.

لكن النادي شهد موسماً سيئاً في 2022-2023 إذ أنهى المسابقة في المركز 18 ليهبط للدرجة الثانية.

لكنه في وضع جيد للعودة إلى دوري الأضواء، إذ يحتل ليستر المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية، متساوياً في النقاط مع المتصدر ليدز يونايتد في سعيهما للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.