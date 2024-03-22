21 خيلاً تتأهل إلى نهائيات «دولية دبي للجواد العربي»



رضا سليم (دبي)



تأهل 21 خيلاً إلى مرحلة البطولات الست الرئيسية في اليوم الأول لبطولة دبي الدولية للجواد العربي في نسختها الـ 21، المقامة حالياً بقاعات زعبيل، في مركز دبي التجاري العالمي، والتي يشارك فيها 205 خيول، من بينها 6 خيول حاصلة على لقب بطولة العالم، و102 من أعرق وأهم مرابط الخيول في 15 دولة، من ضمنها الإمارات، ودول الخليج وأوروبا.

حضر منافسات اليوم الأول، الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وزياد كلداري، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وقصي عبيدالله، عضو اللجنة، المدير العام، وعادل الفلاسي، المدير التنفيذي للبطولة، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة والملاك والمدربين من 15 دولة.

وشهدت ضربة البداية للبطولة، إقامة شوط المهرات بعمر أقل من سنة، وفازت المهرة عجيبة البداير للشيخ محمد بن سعود القاسمي بالمركز الأول، وجاءت المهرة مها آل فهيد، ملك عبدالله سعيد دلهم الهاجري في المركز الثاني، وحصلت المهرة إم كي غزال، ملك محسن حسين عمارة، على المركز الثالث، فيما فاز المهر فريد الحميدية، ملك علي محمد عيسى بوشهاب السويدي بالمركز الأول في فئة المهور بعمر أقل من سنة، والثاني رابي العز لمربط العز للخيول العربية، والثالث «أ ل أ مشهور»، ملك عبدالرحمن العبدولي.

وبدأت المنافسات التأهيلية بشوط المهرات عمر سنة القسم (أ)، والتي شاركت فيها 12 مهرة، وتصدرتها المهرة «دري روي» لمربط دبي للخيول العربية، محققة 92.17 نقطة، وبالرصيد نفسه حلت المهرة «الأريام حرية» للشيخ خليفة بن طحنون بن حمد آل نهيان في المركز الثاني، وجاءت المهرة «الأريام عبور» لإسطبلات الأريام العربية في المركز الثالث برصيد 91.33 نقطة.

وفي شوط المهرات عمر سنة القسم (ب)، شاركت 10 مهرات، انسحبت منها واحدة، وفازت المهرة «شامخة الهواجر» لمالكها عبدالله ثامر ناصر المترف الحميدي بالمركز الأول برصيد 91.75 نقطة، وتلتها في المركز الثاني، «الأريام علا» لإسطبلات الأريام العربية برصيد 91.25، وجاءت المهرة «نسايم العز» من مربط العز للخيول العربية في المركز الثالث برصيد 91.08 نقطة.

واستمرت التصفيات في الأشواط السبعة المؤهلة للبطولات الرئيسية حتى الواحدة صباحاً، لحسم تأهل 21 خيلاً.

ويشهد اليوم الثاني الأشواط التأهيلية للمهور والأفحل، ويبدأ بفئة المهور في عامها الأول «أ» و«ب»، والمهور بعمر سنتين، والمهور بعمر 3 سنوات، وتنتقل البطولة إلى الأفحل من 4 إلى 6 سنوات والأفحل من 7 إلى 9 سنوات، ويختتم اليوم الثاني بالشوط الـ 12 للأفحل من 10 سنوات فأكثر، تمهيداً للبطولات الست الرئيسية، في اليوم الثالث والأخير، حيث تبدأ ببطولة المهرات بعمر سنة، وبطولة المهرات، وبطولة الأفراس، وبطولة المهور بعمر سنة، وبطولة المهور، وبطولة الأفحل.

وأكد قصي عبيد الله، المدير العام للبطولة، أن النسخة الـ 21 لها طابع خاص، لكونها تقام في شهر رمضان للمرة الأولى ولم يسبق أن أقيمت بطولات للجواد العربي في الفترة المسائية، ودبي دائماً نموذج في كل الأحداث، وبعدها بطولة سلطنة عُمان للجواد العربي الأسبوع المقبل.

وأضاف أن نسخة هذا العام متميزة، لكونها تضم 6 خيول أبطال عالم، بالإضافة إلى 50 خيلاً ممن سبق لها الفوز ببطولات محلية ودولية، والوجود المحلي في البطولة مميز، ولدينا عدد من الخيول العربية الأصيلة القادرة على المنافسة على الصدارة في البطولات الست، والحدث يرسخ مكانته عاماً بعد عام، أبرز بطولات الخيل عالمياً عبر استقطابها المستمر لأعرق الخيول العربية المملوكة لأكبر المرابط وأهم مربي الخيول من حول العالم.

ونوه إلى أن المعرض المصاحب للبطولة مختلف هذا العام، لكونه عبارة عن سوق ومنصة تجارية، ويقدم أحدث المنتجات والتقنيات في مجال الفروسية.