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الرياضة

«الكلاسيكو السادس» بين الهلال والاتحاد 30 أبريل

«الكلاسيكو السادس» بين الهلال والاتحاد 30 أبريل
23 مارس 2024 00:09

 
الرياض (د ب أ)

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد مباراتي الدور قبل النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وذكر الاتحاد السعودي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن مباراة الهلال والاتحاد تقام 30 أبريل المقبل، على ملعب «الجوهرة المشعة» في جدة.
في المقابل، حدد الاتحاد السعودي يوم الأول من مايو المقبل موعداً للدور قبل النهائي الثاني والذي يجمع النصر مع الخليج على ملعب الأول بارك في الرياض.
وسيكون يوم 30 أبريل موعداً لـ«سادس كلاسيكو» بين الاتحاد والهلال هذا الموسم الذي شهد عدداً قياسياً من المواجهات بين الفريقين اللذين التقيا خمس مرات في الموسم حتى الآن، وانتهت تلك المباريات بفوز الهلال بها جميعاً.
البداية كانت في الخامس من أغسطس العام الماضي، حين التقيا في دور الثمانية بكأس الملك سلمان للأندية العربية حيث فاز الهلال 3-1، وفي الأول من سبتمبر الماضي، جدد الفريقان الموعد في كلاسيكو مثير على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري، حيث حقق الهلال فوزاً مثيراً بنتيجة 4-3، وانتظر الفريقان حتى مارس الجاري، ليلتقيا في 3 مباريات متتالية، كانت البداية في الأول من هذا الشهر ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري، وفاز الهلال 3-1، قبل أن يلتقيا بعد ذلك بأربعة أيام في الرياض لحساب ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا ليواصل الهلال تفوقه بالفوز 2 - صفر ليكرر النتيجة ذاتها في آخر مواجهة بينهما يوم 12 من الشهر الجاري في مباراة الإياب، ليتأهل الهلال فائزاً 4- صفر بمجموع المباراتين.

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