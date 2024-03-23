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الكشف عن تفاصيل إصابة إمام عاشور

الكشف عن تفاصيل إصابة إمام عاشور
23 مارس 2024 10:29

 
القاهرة (د ب أ)

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الإصابة التي تعرّض لها إمام عاشور لاعب وسط منتخب «الفراعنة»، خلال مواجهة نيوزيلندا كانت عبارة عن خلع في مفصل الترقوة.
وذكر الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب منتخب مصر، عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا، أظهرت إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف.
وقال: «يستكمل اللاعب صور الأشعة، ويتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب، وتحديد حاجته لجراحة من عدمها».
وتعرّض إمام عاشور للإصابة في مباراة منتخب مصر مع نيوزيلندا في نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الودية الدولية، والتي انتهت بفوز «الفراعنة» بهدف.

إمام عاشور
مصر
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القاهرة
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