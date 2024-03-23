«الأسود الثلاثة» يرفض المخاطرة بـ «كين»



لندن (أ ف ب)



يغيب هاري كين قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم عن المباراة الودية التي يلعبها «الأسود الثلاثة» مع البرازيل السبت، استعداداً لكأس أوروبا 2024، بسبب الإصابة.

وأصيب كين في كاحله، خلال فوز فريقه بايرن ميونيخ على دارمشتات 5-2 السبت الماضي، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني، ولن تتم المخاطرة بإشراكه في المباراة أمام البرازيل على ملعب ويمبلي.

ومن الممكن أن ينسحب غياب كين على مواجهة بلجيكا الثلاثاء أيضاً على الملعب عينه.

وستكون المباراة ضد بلجيكا الأخيرة لمنتخب «الأسود الثلاثة»، قبل أن يعلن المدرب جاريث ساوثجيت عن تشكيلته لنهائيات كأس أوروبا، وليس هناك أي شكّ حيال مشاركة مهاجم توتنهام السابق في البطولة القارية المقررة بين 14 يونيو و14 يوليو.

ويبقى جوردان هندرسون لاعب وسط أياكس الهولندي وكول بالمر مهاجم تشيلسي مع المنتخب، لكنهما لن يشاركا في المباراة ضد البرازيل، والتي بيعت جميع تذاكرها، بسبب الإصابة، وكان نجم أرسنال بوكايو ساكا انسحب من التشكيلة بسبب الإصابة أيضاً.

وقال ساوثجيت، «لن يلعب هاري كين، جوردان هندرسون وكول بالمر»، وأضاف «يُمكنني أن أقول إن كول و«هندو» لديهما فرصة أفضل باللعب أمام بلجيكا من كين، لأن مشاركته مشكوك فيها للغاية».

وقبل السفر إلى ألمانيا لخوض النهائيات القارية ضمن المجموعة الثالثة، بجانب صربيا والدنمارك وسلوفينيا، من المقرر أن تلعب إنجلترا مباراتين استعداديتين أخريين ضد البوسنة وآيسلندا في الثالث والسابع من يونيو.