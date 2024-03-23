«الماتادور» يسقط بهدف «بهلواني»!



مدريد (رويترز)



سجل دانييل مونوز هدفاً بحركة بهلوانية في الشوط الثاني، ليمنح كولومبيا الفوز 1-صفر ودياً على إسبانيا، وهو أول فوز لها على الإطلاق أمام بطلة كأس العالم 2010.

وبعد شوط أول صعب أراح فيه المدربان العديد من اللاعبين الأساسيين، عادت كولومبيا بقوة أكبر بعد الاستراحة.

وقدم جناح ليفربول الموهوب لويس دياز أداءً فردياً رائعاً من جهة اليسار، ومرر كرة عرضية إلى مونوز الذي سجل بحركة بهلوانية في الدقيقة 61.

وأهدرت كولومبيا العديد من الفرص لتعزيز تقدمها أمام إسبانيا التي شهدت تغييرات كبيرة.

وكانت هذه أول خسارة لإسبانيا منذ فترة طويلة، إذ أراح المدرب لويس دي لا فوينتي الثلاثي رودري وداني كاربخال وألفارو موراتا، وعدة لاعبين أساسيين آخرين، استعداداً لبطولة أوروبا المقررة في ألمانيا، والتي تنطلق في يونيو.

ومنح المدرب أول مشاركة دولية لثلاثة لاعبين من بينهم داني فيفيان قلب دفاع أتليتيك بيلباو ومدافع برشلونة «17 عاماً» باو كوبارسي الذي حل بديلاً في وقت متأخر من الشوط الثاني.

وقال دي لا فوينتي في تصريحات تلفزيونية، «أردنا منهم أن يعيشوا هذه التجربة، إنهم لاعبون مهمون، ولهم مستقبل عظيم، لا تزال أمامهم مسيرة طويلة».

وأضاف «نتعلم من الهزائم أكثر من الانتصارات، نحن راضون عن الكثير من الأشياء، أردنا اختبار أنفسنا ومواصلة التحسن».