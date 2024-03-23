«الطواحين» تدور بـ «رباعية»



أمستردام (أ ف ب)



تغلبت هولندا على ضيفتها أسكتلندا 4-0 في أمستردام، ضمن لقاء دولي ودي، يدخل في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا.

وفي شوط أول خالٍ من الفرص من ناحية أصحاب الأرض، افتتح لاعب وسط ميلان الإيطالي تيجاني رايندرز التسجيل بهدفه الدولي الأول في سابع مباراة بألوان «البرتقالي»، وجاء من المحاولة الوحيدة لفريق المدرب رونالد كومان بتسديدة جميلة من خارج المنطقة «40».

وفي الشوط الثاني تغيّر الوضع في الدقائق العشرين الأخيرة، إذ عزّز جورجينيو فينالدوم النتيجة بهدفه الثامن والعشرين في 91 مباراة دولية، وجاء بكرة رأسية، بعد عرضية من كودي خاكبو «72»، ثم أضاف «البديلان» فاوت فيخهورست بكرة رأسية، إثر ركلة ركنية «82» ودونيل مالين بتمريرة بينية من رايندرز «86» الهدفين الثالث والرابع.

وتحضّر المنتخب «الطواحين» بشكل جيد للاختبار الودي الآخر الذي ينتظره الثلاثاء في فرانكفورت ضد غريمه الألماني.

وستكون المواجهة مع مضيف النهائيات القارية، الأخيرة لفريق كومان، قبل الإعلان عن التشكيلة النهائية التي تخوض البطولة ضمن المجموعة الرابعة، بجانب فرنسا وصيفة بطلة العالم والنمسا والفائز من ويلز وبولندا في الملحق.

بالنسبة لأسكتلندا التي تأهلت إلى النهائيات للمرة الرابعة فقط في تاريخها، على أمل تخطي دور المجموعات للمرة الأولى، تلعب الثلاثاء ضد إيرلندا الشمالية، ضمن الاستعداد لخوض البطولة القارية، ضمن المجموعة الأولى، بجانب ألمانيا المضيفة وسويسرا والمجر.

وضمن استعدادهما أيضاً للنهائيات القارية، تعادلت رومانيا مع إيرلندا الشمالية 1-1 في بوخارست بهدف لدينيس مان «23»، مقابل هدف لجايمي ريد «7»، فيما خسرت ألبانيا أمام تشيلي 0-3 في بارما الإيطالية، سجلها إدواردو فارجاس «19» وماركو بولادوس «83»، وفيكتور دافيلا «92» لمصلحة المنتخب الأميركي الجنوبي الذي يلتقي الثلاثاء فرنسا في مرسيليا ضمن تحضيراته لكوبا أميركا المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة.

وفي مباراة بين متأهلين إلى النهائيات، فازت المجر على ضيفتها تركيا 1-0 في بودابست سجله دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، بينما تغلبت المتأهلة الأخرى التشيك على مضيفتها النرويج ونجمها إرلينج هالاند بهدفين لدافيد زيما «36» وأنتونين باراك «85» مقابل هدف لأوسكار بوب «20».