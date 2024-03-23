فيرستابن «أول المنطلقين» في «جائزة أستراليا»



ملبورن (رويترز)



انتزع ماكس فيرستابن سائق رد بول وبطل العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات مركز أول المنطلقين في سباق جائزة أستراليا الكبرى، وينطلق إلى جواره من الصف الأول كارلوس ساينز سائق فيراري، بعد أسبوعين من خضوعه لجراحة الزائدة الدودية، وينطلق سيرجيو بيريز سائق رد بول من المركز الثالث في سباق «الأحد».

وسجل رد بول دقيقة واحدة و15.915 ثانية، في فترة ظهيرة رائعة على على حلبة ألبرت بارك، متفوقاً بفارق 0.27 ثانية عن ساينز، ليقتنص مركز أول المنطلقين للمرة الثالثة في الموسم، والرابعة على التوالي.

وقال بطل العالم ثلاث مرات «لم يكن الأمر، متوقعاً قليلاً، خلال التجارب التأهيلية، لكنني سعيد بالتجارب الثالثة، كانت فترة صعبة قليلاً حتى الآن، لكننا نجحنا في أن نكون في هذا المركز في النهاية، وأنا سعيد للغاية بذلك، و(فيراري) يبدو سريعاً للغاية أيضاً في المسارات المستقيمة، لذلك توجد علامة استفهام (الأحد)، لكن هذا يجعل الأمر مثيراً».

وأشار ساينز إلى أنه كان سعيداً بتحدي رد بول، وقال «المشاركة في التجارب، ثم الانطلاق من الصف الأمامي بعد تصدر التجارب، لا أصدق حدوث ذلك تقريباً، خاصة في ظل صعوبة الأمر».

وكان اليوم صعباً لمرسيدس، إذ مر لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات بأسوأ تجارب تأهيلية في ألبرت بارك في أكثر من عقد من الزمان.

وفشل السائق البريطاني في خوض الحصة الثالثة من التجارب التأهيلية، وسيبدأ السباق من المركز 11، في أسوأ نتيجة له في ألبرت بارك منذ احتلاله المركز 11 في التجارب التأهيلية قبل سباق 2010.

وكان زمن هاميلتون أقل بفارق ثانية تقريباً عن أفضل زمن لساينز «دقيقة واحدة و16.189 ثانية» في التجارب التأهيلية الثانية، وقد تفوق عليه زميله في مرسيدس جورج راسل، الذي احتل المركز السابع، في كل سباقات هذا الموسم.

ويبدأ لاندو نوريس من المركز الرابع متقدماً بمركز واحد عن شارل لوكلير سائق فيراري.

وشاركت سيارة واحدة من فريق وليامز في التجارب وتشارك نفس السيارة في السباق، بعدما اضطر لوجان سارجنت لمنح سيارته لزميله أليكس ألبون، بعد تحطم سيارته خلال التجارب، وينطلق السائق التايلندي المولود في إنجلترا من المركز 12.

واستبعد الأسترالي دانييل ريكاردو سائق فريق آر.بي من التجارب الأولى في ضربة قوية، وسينطلق من المركز 18 بعد حذف أسرع لفة له، بسبب خروجه عن المسار عند المنعطف الخامس.

وقال لوران ميكيس رئيس فريق آر.بي «من الصعب تقبل ذلك، لكن هذا هو الحال، دانييل كان يقدم أداءً جيداً للغاية، وربما أفضل لفة له حتى الآن».