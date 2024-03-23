العين يمدد عقد كريسبو

معتز الشامي (دبي)



قررت لجنة تسيير شؤون إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة رعاية المواهب، تمديد عقد الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني للفريق الأول، بناءً على التقارير الخاصة بالعمليات التحليلية، وسعياً لتعزيز الحالة الإيجابية، وترسيخ مبدأ الاستقرار في منظومة «البنفسج»، ويأتي ذلك في الوقت الذي برزت فيه نجاحات كريسبو، بعدما تولى المسؤولية خلفاً للهولندي شرودر.

وجاء قرار التمديد برغبة مشتركة من الطرفين، بهدف ضمان المدرب لحالة الاستقرار، بعدما عكس نجاحات على الأرض أسهمت في عبور العين لكافة المحطات الصعبة، واستمراره في صلب المنافسة بقوة على جميع البطولات، كما نجح كريسبو في أن يطبق فلسفة لجنة تسيير شؤون كرة القدم، والمتمثلة في صناعة فريق قوي وقادر على المنافسة على جميع البطولات، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب، وتصعيد الموهوبين، وهو ما حققه الفريق حتى الآن، لاسيما من حيث نجاح فلسفة كريسبو في «المداورة» بين اللاعبين، لمواجهة ضغط المباريات، واللعب بقوة في جميع الجبهات.

من جهته، قال كريسبو عقب قرار تمديد عقده، «طموحاتي الكبيرة في عالم التدريب تتسق تماماً مع رؤية نادي العين».

وقاد كريسبو العين بكل البطولات، خلال 18 مباراة، حقق خلالها 11 فوزاً، والتعادل مرتين، والخسارة 5 مرات، وسجل «الزعيم» تحت قيادته 35 هدفاً، و مرماه 22 هدف، وحقق 7 مباريات «كلين شيت»، أما موقف الفريق من البطولات المحلية والقارية، فهو وصيف ترتيب الدوري، خلف الوصل المتصدر، وله مباراة مؤجلة، كما تأهل إلى نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، و صعد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بجانب التأهل إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

من جانب آخر، اتخذت اللجنة قرارات عدة مهمة، أبرزها توجيه رئيس اللجنة بتعزيز عمليات الاستطلاع الإلكتروني والميداني، سعياً لتقديم أفضل الخدمات للجماهير العيناوية، ومحبي الكرة الإماراتية في كل الميادين، كما وجه بتعزيز مشاركات النادي في جميع الفعاليات المجتمعية سعياً لخدمة المجتمع.

‏وناقش الاجتماع ملفات متطلبات المرحلة القادمة، لاسيما البطولة الآسيوية والمسابقات المحلية، ووجه رئيس لجنة التسيير بتوفير كل الدعم للفريق، من أجل تحقيق الأهداف المحددة، قبل بداية الموسم الجاري، والمتمثلة في المنافسة على البطولات كافة، اتساقاً مع رؤية النادي، وإسعاد «الأمة العيناوية».

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