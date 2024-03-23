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الرياضة

الجزيرة يقفز إلى «وصافة» دوري اليد

الجزيرة يقفز إلى «وصافة» دوري اليد
23 مارس 2024 12:00

 
رضا سليم (دبي) 

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قفز الجزيرة إلى «وصافة» دوري أقوياء اليد، بعد فوزه على الوصل 31-26، في المباراة التي جرت بصالة «الإمبراطور»، ضمن الجولة العاشرة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 13-13، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 22 نقطة، متساوياً مع الشارقة «المتصدر» قبل مواجهته مع دبا الحصن في الجولة نفسها، فيما ظل الوصل في المركز السادس، بـ 16 نقطة، وله مباراة «مؤجلة». 
وتعادل العين مع مليحة 25-25 في المباراة التي جرت في الجولة نفسها بصالة البنفسج، في واحدة من أقوى مباريات الدور التمهيدي، وانتهى الشوط الأول بتقدم مليحة 11-10، ليرفع العين رصيده إلى 21 نقطة، ويتقدم مؤقتاً إلى المركز الثالث، بينما ظل مليحة في المركز الخامس برصيد 19 نقطة، وله مباراة «مؤجلة» أمام الوصل. 
ويتبقى في الدور التمهيدي 4 جولات حاسمة لتحديد ترتيب الفرق، حيث تتنافس أول 4 فرق في الترتيب على اللقب، حيث يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام الذهاب والعودة، وفي حال التعادل في نتيجة المباراتين، يتم اللجوء إلى المباراة الفاصلة، بينما تلعب الفرق من الخامس إلى الثامن على «مراكز الترضية».

دوري أقوياء اليد
الجزيرة
الوصل
الشارقة
دبا الحصن
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