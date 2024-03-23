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الرياضة

«التانجو» يضرب السلفادور في غياب «الساحر»

«التانجو» يضرب السلفادور في غياب «الساحر»
23 مارس 2024 12:13

 
نيويورك (أ ف ب)

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بغياب «القائد الساحر» ليونيل ميسي، فازت الأرجنتين بطلة العالم على السلفادور بثلاثية، في مباراة دولية ودية في كرة القدم في فيلادلفيا، استعداداً لبطولة كوبا أميركا.
على ملعب لينكولن فايننشال فيلد التابع لنادي فيلادلفيا إيجلز في دوري كرة القدم الأميركية، افتتح المدافع كريستيان روميرو التسجيل في الدقيقة 16 بكرة رأسية، إثر ركنية لعبها المخضرم أنخل دي ماريا.
ضاعف لاعب الوسط إنسو فرنانديز الأرقام من مسافة قريبة على باب المرمى «42»، قبل أن يضيف جيوفاني لو سيلسو الثالث مطلع الشوط الثاني، بعد جملة جميلة بين دي ماريا والمهاجم لاوتارو مارتينيز «52».
ويغيب ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، والمحترف راهناً مع إنتر ميامي الأميركي، عن مباراتي السلفادور وكوستاريكا المقررة في لوس أنجلوس الأسبوع المقبل، بعد تعرّضه لإصابة عضلية بفخذه، خلال فوز فريقه على ناشفيل 3-1، في كأس أبطال كونكاكاف هذا الشهر.
ومنح مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني الفرصة للشابين أليخاندرو جارناتشو وفالنتين باركو.
وفي مباراته الأولى هذا العام، كان المشوار سهلاً لمنتخب «ألبي سيليستي» أمام نظيره الذي لم يفز في آخر 21 مواجهة، ويشرف عليه الإسباني دافيد دونيجا.
 

الأرجنتين
ميسي
السلفادور
كوبا أميركا
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