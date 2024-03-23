«عدي» يُحلق بماراثون العين و«حداد» بطل السرعة



عصام السيد (العين)



حقق المهر «راجح» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بإشراف أيريك ليمارتنيل، وقيادة جول موبيان، الفوز بفارق «13 طولاً» عن أقرب منافسيه في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر، على لقب جبل حفيت، وسجل البطل زمناً 2:19:91 دقيقة.

جاء ذلك، خلال السباق الثالث عشر لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وتألف من تسعة أشواط، بلغت قيمة جوائزها المالية 655 ألف درهم.

وخطف الجواد «عدي» لمحمد أحمد العبري، بإشراف محمد المحروقي، وبقيادة موفقة من الفارس المتدرب آدم البلوشي، جائزة ختام الأمسية في الشوط التاسع والرئيس لمسافة 5100 متر، على لقب الجولة الأخيرة من سلسلة ماراثون العين، وسجل البطل زمناً 6:18:29 دقيقة.

وأكد الجواد «جاب حداد» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان إلهي، وقيادة رويستون فرنش، بأنه الأسرع والأقوى، حين اقتنص لقب «العين سبرنت» في الشوط الثامن لمسافة 1000 متر، وسجل زمناً 1:05:15 دقيقة.

وخطف الجواد «قيصر» للمالك والمدرب خليفة مطر النيادي، وقيادة طيار علية، نجومية الشوط الأول، المخصص للخيول العربية لمسافة 2000 متر على «لقب المقام»، بفوز بفارق 15,25 طول، ومسجلاً 2:19:35 دقيقة.



وبفارق رأس انتزع «فاريتس أوبي» للشيخ ناصر محمد الحشار، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة سيف البلوشي، جائزة الشوط الثالث لمسافة 2000 متر على لقب سيح بن عمار، ومسجلاً زمناً 2:21:24 دقيقة.

وظفر «إي إس لطام» لجابر علي مرشد المرر، بإشراف حمد المرر، وقيادة مارسيلينو رودريجوز، بجائزة الشوط الرابع لمسافة 2000 متر على لقب عود التوبة، وسجل البطل زمناً 2:19:04 دقيقة.

وحصد «أيه أف ثروتي» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، جائزة الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، على «لقب الصاروج»، وسجل البطل 1:51:29 دقيقة.

وانتزع الجواد «جيه آر باتريوت» لعبد الله عبد اللطيف الشحي، بإشراف قيس عبود، وقيادة ريتشارد مولن، لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة «هانديكاب» على مسافة 1400 متر في الشوط السادس، وسجل البطل زمناً 1:37:72دقيقة.

ونال «بدران بينونة» لأبوظبي ريسنج، بإشراف سيف المرر، وقيادة ساندرو بايفا، جائزة الشوط السابع لمسافة 1000 متر، على لقب الجاهلي، وسجل البطل 1:07:14 دقيقة.

توج الفائزين فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، مشرف عام سباقات الخيل بمضمار نادي العين، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وسط حضور جماهيري غفير من عشاق سباقات الخيول.