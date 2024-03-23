«العين للشطرنج» يوقع «اتفاقية رعاية»



العين (الاتحاد)

تعاقد نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، مع شركة سوبريم التجارية، لرعاية مشاركة 6 فرق من النادي في كأس الاتحاد للشطرنج، بمشاركة قياسية لعدد 112 فريقاً من مختلف الأندية الشطرنجية والأكاديميات وأندية الجاليات والشركات.

وشهد توقيع اتفاقية الرعاية الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس النادي، ووقعها هشام الطاهر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، ووليد التكروري الرئيس التنفيذي لشركة سوبريم التجارية.

توجه هشام الطاهر بالشكر إلى الشركة، مؤكداً أهمية الشراكة والمسئولية المجتمعية في تنمية وتطوير المكتسبات الرياضية في مدينة العين بشكل عام وفي الشطرنج بشكل خاص وترسيخ مكانة النادي مؤسسة مجتمعية رياضية عالمية.

وتوجه وليد التكروري بالشكر إلى الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، لمنح شركة سوبريم الفرصة للمساهمة المجتمعية الهادفة إلى التشجيع على التميز والإنجاز.

وشهد المؤتمر الصحفي التعاقد مع أسطورة الشطرنج الروسي فلاديسلاف أرتيمييف الثالث عالمياً في بطولة العالم للشطرنج الذي يقود فريق العين إيه سي إم جي 1، مع مواطنه فولودار مورزين، وبطل أرمينيا هايك مارتيروسيان الذي يقود العين إيه سي إم جي 2 مع أمين طبطبائي، بينما جورجي سباشفيللي فريق العين إيه سي إم جي 3 مع بشير القديمي، ويضم فريق العين إيه سي إم جي 4 نجمي العين علي حمدان الشريفي وغيث سعيد النعيمي، ويضم العين إيه سي إم جي 5 الفرنسية سيسل ومعها الأوكرانية آفا سليمانوفا، بينما يضم العين إيه سي إم جي 6 الشقيقتين وافية وزينب المعمري.