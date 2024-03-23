نافاس.. «غير مرغوب» في باريس و«مرفوض» في مدريد!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يعد حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس «37 عاماً» مرغوباً في ناديه الحالي باريس سان جيرمان، الذي لا يفكر في تمديد عقده، الذي ينتهي في يونيو المقبل، ولذلك عرض نافاس خدماته على ريال مدريد الإسباني فريقه السابق، ولكن «البلانكوس» قابل طلبه بالرفض القاطع، رغم إصابة الحارس الأساسي البلجيكي تيبوكورتوا وابتعاده عن الفريق من بداية الموسم.

وذكرت صحيفة ديفينسا سنترال، إن الريال فضل الاعتماد على الأوكراني أندري لونين بديلاً لكورتوا، لحين عودته من الإصابة، التي أجرى بسببها جراحة الرباط الصليبي بنجاح، ولما عاد مؤخراً للتدريبات أصيب مرة أخرى، ولكن هذه المرة في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، وقد تتسبب في تأخير عودته لفترة أطول، كما أن «الميرينجي» لديه حارس آخر هو الإسباني كيبا، الذي استعاره من تشيلسي الإنجليزي لمدة موسم، ولم يحدد موقفه بعد من الرحيل أو البقاء.

ووصل نافاس إلى سان جيرمان في صيف 2019، قادماً من الريال مقابل 15 مليون يورو، واستقرت أحواله هناك أول موسمين، إلى أن تعاقد «الباريسي» مع حارس المرمى الإيطالي الشاب جيانلويجي دوناروما من ميلان، فأصبح هو الحارس الأساسي، ولم يعد نافاس يجد وقتاً كافياً للعب، فوافق على الإعارة التي جاءته من نوتنجهام فورست الإنجليزي لمدة 6 أشهر في منتصف الموسم الماضي، وعاد في بداية هذا الموسم، ولكنه لم يلعب إلا 4 مباريات فقط في مختلف المسابقات التي يشارك فيها سان جيرمان، إذ إنه خرج من خطط وحسابات الإسباني لويس إنريكي المدير الفني الجديد، الذي فضل عليه دوناروما.

وذكر موقع «جول العالمي» إن سان جيرمان قرر الاستغناء عن نافاس مجاناً بنهاية الموسم، ولهذا بدأ نافاس التفكير في مستقبله، ولكنه لم يتلق حتى الآن أي عروض ملموسة من الأندية الأوروبية، وإن كانت هناك محاولات من بعض الأندية السعودية لضمه هذا الصيف، ولكن الكوستاريكي مازال يفكر، ولم يقرر شيئاً.

وبدأ كيلور أنطونيو نافاس جامبوا، وهذا اسمه بالكامل، المولود في 15ديسمبر 1986، بدأ مسيرته الاحترافية فيديبورتيفو سابريسا 2005، ومنه إلى ألباستي 2010 وحتى 2012، ثم شد الرحال إلى أوروبا ليلعب لليفانتي حتى 2014، ومنه إلى ريال مدريد حتى 2019، ليستقر بعد ذلك في سان جيرمان حتى الآن.

ولعب نافاس لمنتخب الشباب تحت 17سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2008، ولعب حتى الآن 112مباراة دولية.

ويماك نافاس سجلاً حافلاً بالبطولات مع ريال مدريد، حيث فاز بالدوري مرة والسوبر المحلي مرة ودوري الأبطال 3 مرات متتالية والسوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية 4 مرات، بينما فاز مع سان جيرمان بالدوري مرة وكأس فرنسا مرة وكأس الأبطال مرة وكأس الرابطة مرة، ووصل مع الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا.