«السماوي».. نشاط ومبادرات لا تتوقف في رمضان

مراد المصري (أبوظبي)

لا يتوقف النشاط داخل أروقة نادي بني ياس خلال شهر رمضان، ما بين النشاطات والتدريبات المتنوعة، إلى جانب المشاركات والمبادرات، التي يتم القيام بها بمختلف الفئات والألعاب.

واستأنف الفريق الأول تدريباته خلال فترة التوقف الدولي، بمشاركة نجوم «السماوي»، الذين يترقبون خوض مباراة مهمة أمام الإمارات يوم الخميس المقبل في الجولة المقبلة من دوري أدنوك للمحترفين، ويتطلع خلالها الفريق لوضع حد لسلسلة الخسائر، التي تعرض لها مؤخراً، والأهم استعادة طعم تسجيل الأهداف بعد انقطاع في ثلاث مباريات على التوالي.

ويغيب تاولانت سيفيري فقط عن صفوف بني ياس بعد انضمامه إلى صفوف منتخب بلاده ألبانيا، حيث شارك معه في المباراة التي خسرها منتخبه أمام تشيلي بثلاثية نظيفة ودياً، على أن يخوض مباراة أخرى يوم غدٍ أمام السويد في إطار المباريات الودية التحضيرية في الوقت الحالي.

وكان لأكاديمية النادي نشاط ملحوظ عبر إشراك فرق الفئات السنية في البطولات، فشارك فريقا تحت 8 و10 سنوات في بطولة مانشستر سيتي، التي أقيمت في مدينة زايد الرياضية، كما شارك فريقا تحت 9 و10 سنوات في بطولتي أكاديمية الجزيرة والوحدة.

وتعاون نادي بني ياس ضمن مبادراته المجتمعية مع بلدية أبوظبي من خلال مركز بلدية الوثبة، التي نظمت بطولة «الشامخة» لكرة القدم في حديقة الأوفياء في بني ياس، وهي البطولة التي تقام وسط الأحياء السكنية وتستقطب أهالي المنطقة، وتحثهم على الرياضة من خلال بطولة تنافسية لسباعيات كرة القدم.

كما شارك النادي بالتعاون مع الهلال الأحمر وشرطة أبوظبي بتوزيع إفطار صائم، عبر لاعبي ولاعبات الجو جيتسو، للفريق المتوج مؤخراً بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في إطار الحرص على القيام بدور مجتمعي فاعل خلال الشهر الفضيل.