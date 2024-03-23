حمزة بطل «الدراجات الهوائية» في «ند الشبا»

رضا سليم (دبي)



أحرز الجزائري حمزة ياسين لقب سباق الدراجات الهوائية الفئة المفتوحة للرجال لمسافة 74 كيلومتراً، والذي أقيم ضمن «النسخة 11» من «دورة ند الشبا الرياضية»، بعدما أنهى السباق في 01:31:43 ساعة، متفوقاً بجزء من الثانية على المغربي السعيد أبوالواش الذي جاء في «الوصافة» بزمن 01:31:43 ساعة، واحتل محمد المطيوعي لاعب منتخبنا المركز الثالث بزمن 01:31:43 ساعة.

وحضر السباق الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام المجلس، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وحسن المزروعي مدير الدورة، وصالح المرزوقي، رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، وعضوا اللجنة التنفيذية علي عمر البلوشي وعادل البناي.

وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين، فاز البريطاني جون شاون كاري بالمركز الأول، بعد إنهاء السباق في 01:32:14 ساعة، تبعه البلجيكي بارت فان دين دريس بفارق ثانية، حيث أنهى السباق في 01:32:15 ساعة، والجزائري نور الدين حوشين بزمن 01:32:15 ساعة.

وفي فئة أصحاب الهمم - دراجة الطريق - فاز عبدالله سالم البلوشي بالمركز الأول بزمن 10:42 دقيقة، وتبعه أحمد محمد سيف البدواوي، وسالم جمعة صالح الجنيبي، وفي فئة أصحاب الهمم للمكفوفين، فاز عبدالرحمن البستكي بالمركز الأول بزمن 22:03 دقيقة، وتبعه أحمد سعيد النقبي، وفي فئة أصحاب الهمم لدراجة اليد، حصد العُماني سامي سالم سعيد المركز الأول بزمن 12:49 دقيقة، وتبعه عايض علي الأحبابي، وسعيد راشد الظاهري.

وتنطلق يوم الأحد منافسات بطولة شد الحبل التي يشارك فيها 660 لاعباً، يمثلون 44 فريقاً، ويتنافسون ضمن ثلاث فئات هي المجتمعية بمشاركة 24 فريقاً، والدوائر والمؤسسات الحكومية «12 فريقاً»، وفئة الناشئين «8 فرق»، وتقام داخل مجمع ند الشبا الرياضي، للمرة الأولى إلى برنامج الدورة.

وشهدت بطولة الكرة الطائرة انطلاقة قوية، حيث فاز «فهود زعبيل» على «زعبيل 1» بثلاثة أشواط «25-22 و25-20 و25-20»، ونال الإيطالي جاكوبو ماساري «الفهود» بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وفي المباراة الثانية، فاز «الإمبراطور» على «العميد» 3-1 «25-16 و25-27 و25-23 و25-19»، وحصل الإيطالي بورو لوكا «الإمبراطور» بلقب أفضل لاعب في المباراة.

ويلتقي «فهود زعبيل» مع «العميد» في الساعة التاسعة والربع مساء الأحد، في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، كما يلتقي «زعبيل 1» مع «الإمبراطور» في الساعة الحادية عشرة والربع مساءً.

وأسفرت مباريات اليوم الثالث من بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة المقامة بنادي دبي لأصحاب الهمم، عن فوز «ديوا» على بلدية دبي 25-16 ضمن المجموعة الأولى، وفي المجموعة نفسها، فاز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي على شرطة دبي 28-25، وبذلك تصدر الاتحادية قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من الفوز في 3 مباريات، وبات الأقرب للتأهل إلى نصف النهائي، وبلدية دبي الثاني «4 نقاط»، والثالث شرطة دبي «3 نقاط»، والرابع «ديوا» بالرصيد نفسه، وهيئة الطرق الخامس بـ«نقطتين».

وفي المجموعة الثانية، فاز مياه دبي على مركز ورزيدنس البستان 26-22، فيما فاز إسعاف دبي على هيئة تنمية المجتمع 26-5، وبذلك تصدر ماي دبي قمة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، يليه الإسعاف برصيد 4 نقاط، ومركز البستان الثالث، وله 3 نقاط، والرابع محاكم دبي بالرصيد نفسه، وهيئة تنمية المجتمع الخامس «3 نقاط».

وتشهد الجولة الأخيرة اليو 4 مواجهات، حيث يلتقي شرطة دبي مع ديوا، والطرق مع الهيئة الاتحادية بالمجموعة الأولى، وإسعاف دبي مع البستان ومحاكم دبي مع هيئة تنمية المجتمع، لتحديد أطراف «المربع الذهبي».