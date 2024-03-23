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الرياضة

«ضرائب اليابان» تُطالب إنييستا بـ 3.5 مليون يورو

«ضرائب اليابان» تُطالب إنييستا بـ 3.5 مليون يورو
23 مارس 2024 15:35

 
علي معالي(دبي)

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يواجه الإسباني أندريس إنييستا «39 عاماً» لاعب نادي الإمارات مشكلة في اليابان بسبب الضرائب، بعدما لعب أسطورة برشلونة السابق لمدة 5 سنوات مع فريق فيسيل كوبي، وتطالبه الضرائب اليابانية بسداد 580 مليون ين «3.5 مليون يورو».
وهناك اتهام لـ «الرسام» بعدم الإفصاح عن 860 مليون ين «5.2 مليون يورو» قيمة راتبه في النادي الياباني، ولم يُعلن اللاعب عن دخله خلال إقامته في اليابان، وفقاً للإذاعة الحكومية اليابانية، ونقلاً أيضاً عن «ماركا» الإسبانية.
وأشارت السلطات اليابانية إلى أن الإسباني الدولي السابق عاش وأقام في اليابان مع عائلته في مدينة كوبي، لذلك تطالبه مصلحة الضرائب اليابانية بدفع 580 مليون ين، ويتضمن المبلغ رسوماً إضافية لعدم دفع الضرائب المستحقة.
وخلال السنوات الخمس التي قضاها إنييستا في اليابان سجل 26 هدفاً و25 تمريرة حاسمة خلال 134 مباراة رسمية من 2018 إلى 2023.
ويعتبر نادي الإمارات المحطة الثالثة في مسيرة الموهوب الإسباني، بعد برشلونة وفيسيل كوبي، ومع «الصقور» شارك إنييستا في 10 مباريات بـ «دوري أدنوك للمحترفين» بواقع 822 دقيقة، وسجل هدفين أمام العين وعجمان، وتمريرة حاسمة، في مباراة عجمان التي انتهت بالتعادل 4-4.
وهناك أكثر من لاعب بخلاف إنييستا يعانون من مشاكل مع الضرائب اليابانية، ومنهم كيم جين هيون «36 عاماً» حارس سيريزو أوساكا الذي لم يبلغ عن 700 مليون ين «4.2 مليون يورو»، والمهاجم البرازيلي أندرسون باتريك أوليفيرا «36 عاماً»، الذي يلعب حالياً لناجويا جرامبوس، ويتردد أنه لم يكشف عن 600 مليون ين «3.6 مليون يورو».

نادي الإمارات
برشلونة
إسبانيا
إنييستا
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فيسيل كوبي
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