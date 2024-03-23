«هوزان بينونة» بطلة «كلاسيكو الإمارات للمهرات»



عصام السيد (أبوظبي)



نال «أيه أف يطوي» لأبوظبي ريسنج، بإشراف سيف المرر، وقيادة ساندرو بايفا لقب سباق حديقة أم الإمارات «هانديكاب»، في الشوط الأول لمسافة 1600 متر، ومسجلاً 1:44:14 دقيقة، والذي جاء خلال السباق الثالث عشر لمضمار نادي أبوظبي للفروسية، الذي أقيم بمضمار العشبي، وتألف من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة.

وحققت خيول أبوظبي ريسنج، بإشراف سيف المرر، وقيادة ساندرو بايفا «ثنائية» مستحقة، عبر المهرة «هوزان بينونة» بفوز مستحق بلقب سباق كلاسيكو الإمارات للمهرات في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر «هيبة»، مجموعة قوية من مهرات الإنتاج المحلي عمر 4 سنوات، ومسجلة 1:47:03 دقيقة.

وكان «ريم بينونة» مسك ختام الأمسية الذي منح أبوظبي ريسنج بإشراف سيف المرر، وقيادة ساندرو بايفا، الثلاثية «هاتريك»، بالفوز في شوط «هانديكاب» على لقب سباق حديقة الخالدية لمسافة 2200 متر، ومسجلاً 2:39:38 دقيقة.

وحصد المهر «أيه أف الأرقع» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، لقب كلاسيكيو الإمارات للأمهار في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر «هيبة»، ومسجلاً 1:46:73 دقيقة.

ولمع بريق «كينج أوف تايم» للربع للسباقات، بإشراف سايمون كريسفورد، وقيادة أدري دو فريز، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر «هانديكاب» للخيول المهجنة الأصيلة على لقب حديقة الخليج العربي، ومسجلاً 1:35:10 دقيقة.

وبفارق أنف خطف «أيه أف متألق» لمعتصم محمد غنام، بإشراف قيس عبود، وقيادة جول موبيان، جائزة الشوط الخامس لمسافة 1400 متر «هانديكاب» على لقب حديقة الدلافين، ومسجلاً 1:32:60 دقيقة.

وفاز «آر بي بستيفا» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وقيادة أدري دو فريز «ثنائية» الشوط السادس لسباق كأس الوثبة ستاليونز لأصحاب الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر «مبتدئة»، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسجل البطل 1:32:27 دقيقة.