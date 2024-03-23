«أوسكار» بطل «الهوكي الخماسي»



الشارقة (وام)



فاز فريق أوسكار بلقب النسخة الثالثة من بطولة الهوكي الخماسي التي نظمها اتحاد الهوكي، بعد تغلبه على فريق خليفة 5-2، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب المدرسة الأميركية للإبداع في الشارقة.

واستطاع «أوسكار»، حصد اللقب للمرة الأولى في البطولة، التي أقيمت على مدار أسبوع بمشاركة 16 فريقاً.

حضر النهائي وشارك في تتويج الفائزين عبد العزيز الحصان مدير إدارة الرياضة التنافسية ممثلاً للهيئة العامة للرياضة، وعبد الله سلطان الدح رئيس اتحاد الهوكي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وفاز بالجوائز الفردية في البطولة، عدنان مشكور أفضل حارس، ومحمد أسامة أفضل مدافع، وهداف البطولة مهيتاب شفيق، ومحمد حسن أفضل لاعب، فيما فاز فريق «توب لايون» بجائزة الفريق المثالي.

وأكد عبد الله سلطان الدح أن مشاركة 16 فريقاً في النسخة الثالثة للبطولة، يعكس التطور الكبير للعبة، ومدى انتشارها عاماً بعد عام.