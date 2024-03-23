الأحد 24 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أوسكار» بطل «الهوكي الخماسي»

«أوسكار» بطل «الهوكي الخماسي»
23 مارس 2024 20:06

 
الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
«الدفاع الأضعف» يطارد «الخماسي»!
قرقاش: الإمارات تواصل دعمها الإنساني لأهل غزة من دون ضجيج


فاز فريق أوسكار بلقب النسخة الثالثة من بطولة الهوكي الخماسي التي نظمها اتحاد الهوكي، بعد تغلبه على فريق خليفة 5-2، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب المدرسة الأميركية للإبداع في الشارقة.
واستطاع «أوسكار»، حصد اللقب للمرة الأولى في البطولة، التي أقيمت على مدار أسبوع بمشاركة 16 فريقاً.
حضر النهائي وشارك في تتويج الفائزين عبد العزيز الحصان مدير إدارة الرياضة التنافسية ممثلاً للهيئة العامة للرياضة، وعبد الله سلطان الدح رئيس اتحاد الهوكي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وفاز بالجوائز الفردية في البطولة، عدنان مشكور أفضل حارس، ومحمد أسامة أفضل مدافع، وهداف البطولة مهيتاب شفيق، ومحمد حسن أفضل لاعب، فيما فاز فريق «توب لايون» بجائزة الفريق المثالي.
وأكد عبد الله سلطان الدح أن مشاركة 16 فريقاً في النسخة الثالثة للبطولة، يعكس التطور الكبير للعبة، ومدى انتشارها عاماً بعد عام.

الإمارات
الشارقة
الهوكي
آخر الأخبار
صدارة «خماسية» في كأس الاتحاد للشطرنج
الرياضة
صدارة «خماسية» في كأس الاتحاد للشطرنج
اليوم 16:32
ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة شيخة محمد أحمد مانع المهيري
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة شيخة محمد أحمد مانع المهيري
اليوم 16:32
"طيور الخير" تنفذ الإسقاط الجوي الـ13 للمساعدات الإنسانية شمال غزة
علوم الدار
"طيور الخير" تنفذ الإسقاط الجوي الـ13 للمساعدات الإنسانية شمال غزة
اليوم 16:15
«الدفاع الأضعف» يطارد «الخماسي»!
الرياضة
«الدفاع الأضعف» يطارد «الخماسي»!
اليوم 16:00
"الاتحادية للضرائب"
اقتصاد
"الاتحادية للضرائب" تطوِّر 3 خدمات للمتعاملين وفقاً لمعايير "خدمات 2.0" الحكومية
اليوم 15:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©