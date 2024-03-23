«هجن الرئاسة» تتألق بـ «درة» في «مهرجان المرموم»



دبي (لاتحاد)



سجلت مؤسسة هجن العاصفة حضوراً قوياً، من خلال مشاركتها في تحديات رموز سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن، واستطاع المضمر غياث الهلالي قيادة هجن العاصفة للفوز برمزين، بينما حصلت مؤسستا هجن الرئاسة وهجن الشحانية على رمز لكل منهما، وشهد التحديات الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم الذي قام بتتويج الفائزين بالرموز.

وذهب الناموس في التحدي الرئيسي على كأس الثنايا البكار المفتوح إلى مؤسسة هجن العاصفة التي استهدفت كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم بعدد من الأسماء، إلا أن الفوز كان من نصيب «الشاهينية» التي قادها المضمر غياث الهلالي إلى الصدارة بزمن 12:04:4 دقيقة.

واستطاعت هجن الشحانية أن تضع بصمتها على بندقية الثنايا الجعدان المفتوح، حيث قاد المضمر فاران محمد قريع المري «مهول» إلى حصد الرمز الغالي في توقيت 12:08:1 دقيقة.

وسجلت مؤسسة هجن الرئاسة حضوراً قوياً من خلال الشوط الثالث، وذلك من خلال حصول «درة» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري على كأس الثنايا البكار المحليات، بعد وصولها لخط النهاية في 12:10:7 دقيقة.



وأضاف المضمر غياث الهلالي الرمز الثاني لشعار هجن العاصفة، وذلك من خلال نجاح «شاهين» في حصد بندقية الثنايا الجعدان المحليات، بعد أن أكمل رحلة السباق بتميز كبير، مسجلاً 12:05:6 دقيقة.

ويصل مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، مساء اليوم، إلى محطة سن الذلل والزمول لهجن أبناء القبائل، ويشهد مضمار الثمانية كيلومترات بالمرموم إقامة 16 شوطاً لمؤسسات هجن أبناء القبائل، وستكون الأشواط الستة الأولى مخصصة لهجن الإنتاج.

وأهدى سعيد الشيخ مضمر هجن العاصفة، الفوز بكأس الثنايا الأبكار المفتوح، وبندقية الثنايا الجعدان المحليات، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، راعي مؤسسة هجن العاصفة، وقال: كما أهدي الإنجازات إلى محبي هجن العاصفة في كل مكان.

وأبدى الشيخ ارتياحه العميق للفوز، وقال: كل ما أتمناه أن يبقى الرمز الأخير داخل الإمارات، وأن يكون سيف الإمارات من نصيب هجن العاصفة أو هجن الرئاسة، كما أتمنى أن تنجح هجن العاصفة في تحقيق المستوى المطلوب من خلال المنافسات القادمة.

وتحدث مضمر العاصفة عن «الشاهينية» صاحبة الكأس المفتوح، وقال: إنه الرمز الثاني في رصيد «الشاهينية» التي سبق أن حققت الإنجاز في ميدان الجنادرية بالسعودية.

وأهدى محمد عتيق بن زيتون المهيري فوز «درة» بكأس الثنايا الأبكار المحليات في مهرجان المرموم التراثي، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، المشرف العام على هجن الرئاسة.

وأبدى المهيري سعادته بالإنجاز، وقال إن «درة» سبق لها الفوز بالكأس في البشاير، وإنه الرمز الثاني في رصيدها، متمنياً أن تتواصل النجاحات من خلال التحديات القادمة، وأشاد بالمستويات والإنجازات التي تحققها المؤسسات الكبرى، من خلال هذا المهرجان.

وقال فاران محمد قريع المري، مضمر «مهول» لهجن الشحانية الفائز ببندقية الثنايا الجعدان المفتوح: نبذل قصارى جهودنا لمواصلة الإنجازات خلال المنافسات القادمة.

وأوضح فاران أن «مهول» حقق الفوز في واحد من الأشواط القوية والضاغطة منذ الانطلاقة وحتى النهاية.