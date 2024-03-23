ديبالا «معروض» على برشلونة و«مطلوب» في أتلتيكو وتشيلسي!



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت صحيفة سبورت الكتالونية النقاب عن أن اسم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب روما الإيطالي، عُرض مجدداً على برشلونة الإسباني، من أجل التعاقد معه في «الميركاتو الصيفي»، بعد تألقه اللافت هذا الموسم مع إيه إس روما الإيطالي.

وقالت الصحيفة إن الصفقة تُعتبر مغرية لـ «البارسا» لأن الشرط الجزائي لاستغناء روما عنه لا يتجاوز 12 مليون يورو، وهو مقابل في متناول «الكتالوني»، ويقل كثيراً عما يملكه الأرجنتيني من إمكانات فنية وقدرة تهديفية عالية.

وفي المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يرغب في اللعب لبرشلونة الصيف المقبل، بعد أن قدم أفضل مواسمه مع «الذئاب» هذا الموسم، حيث شارك في 26 مباراة في جميع المسابقات، وأحرز 13 هدفاً، وصنع 7 أهداف أخرى.

غير أن صحيفة «أستديو ديبورتيفو» الإسبانية ذكرت أن أتلتيكو مدريد يسعى بدوره للتعاقد مع ديبالا الذي يراه مواطنه دييجو سيميوني المدير الفني لـ «الأتليتي» بديلاً مناسباً لأنخيل كوريا الذي ربما يغادر «واندا ميترو بوليتانو» هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديبالا مطلوب أيضاً في إنجلترا، حيث يسعى تشيلسي الإنجليزي للتعاقد معه، ويبدي استعداده لدفع أي مبلغ يطلبه روما الإيطالي مقابل الاستغناء عن خدمات النجم الدولي الأرجنتيني.

غير أن الصحيفة أوضحت أن ديبالا يصرح من وقت لآخر بأنه يستمتع بحياته في روما، وإنه في حالة جيدة، سواء ظل في العاصمة، أو لعب في أي نادٍ آخر داخل إيطاليا.

وقالت الصحيفة إن ناديه السابق يوفنتوس يفكر بجدية في إعادته هذا الصيف، ولكنه لم يتخذ أي خطوة إيجابية في هذا الاتجاه.

بدأ باولو ديبالا، المولود في 15 نوفمبر 1993، مسيرته الاحترافية في أنيستتوتو 2011، ومنه إلى باليرمو الإيطالي عام 2012، ووقع بعدها لـ «السيدة العجوز» في 2015 حتى 2022، ثم انتقل إلى روما في العام نفسه وحتى الآن.

وأنضم ديبالا إلى منتخب «التانجو» عام 2015، وشارك في مونديال روسيا 2018، وكوبا أميركا 2019 و2021.