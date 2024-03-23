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الرياضة

«القوة 16» تسيطر على أجواء لقاء يونايتد والتعاون

«القوة 16» تسيطر على أجواء لقاء يونايتد والتعاون
24 مارس 2024 02:55

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

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يتصدر «سباق القوة 16» على صدارة قائمة هدافي «دوري الدرجة الأولى» للموسم الحالي، والذي يجمع «الثنائي» الأرجنتيني لويس توريس مهاجم فريق يونايتد، والبرازيلي أليكساندر ميديروس مهاجم التعاون أجواء مواجهة الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة دبي الرياضية في ختام «الجولة 25»، والتي تشهد أيضاً مواجهات مسافي والعربي، الفجيرة والجزيرة الحمراء، دبا وجلف أف سي.
وفرض المتألق لويس مارسيلو توريس، أسمه في موسمه الأول في «دوري الهواة» بتصدره قائمة الهدافين برصيد 16 هدفاً، وأسهم مارسيلو صاحب الـ26 عاماً، والقادم من بوكا جونيورز في تميز أداء يونايتد الصاعد حديثاً لدوري الأولى، ليبقي فريقه ضمن مراكز رباعي المقدمة برصيد 36 نقطة. وأسهمت أهداف لويس الـ 16 في دوري الأولى، وآخرها «الثنائية» في مرمى سيتي 4-1 ضمن «الجولة 23»، في تصدر فريقه يونايتد قائمة الأقوى هجوماً في «دوري الأولى» برصيد 24 هدفاً.
في المقابل، لم يمنع احتلال التعاون مركزاً متوسطاً في ترتيب الدوري «السابع» برصيد 33 نقطة، قبل انطلاق مباريات «الجولة 25»، في مزاحمة مهاجمه البرازيلي المخضرم أليكساندر ميديروس «33 عاماً» على قمة الهدافين برصيد 16 هدفاً، آخرها «الثنائية» في مواجهة فريقه أمام سيتي 4-1 في «الجولة 24».
ويخوض أليكساندر ميديروس موسمه السابع في ملاعبنا المحلية، بعدما دشن ظهوره الأول موسم 2012- 2013 مع دبا في «دوري المحترفين»، ولعب بعدها بقميص خورفكان في دوري الأولى 2014- 2015، ليعود أدراجه إلى البرازيل، قبل أن ينتظم على مدار آخر 5 مواسم مع البطائح، العربي، الحمرية، مصفوت، وصولاً إلى محطته الحالية مع التعاون.
لويس مارسيلو توريس
الجنسية: الأرجنتين
النادي: يونايتد
العمر: 26
المواسم محلياً: 1
المباريات في الدوري: 21
الأهداف: 16
أليكساندر ميديروس 
الجنسية: البرازيل
النادي: التعاون
العمر: 33
المواسم محلياً: 7
المباريات في الدوري: 20
الأهداف: 16

دوري الدرجة الأولى
مدينة دبي الرياضية
مسافي
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